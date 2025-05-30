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家寧連環操作「像過時政客」！許常德看穿伎倆：眼高手低瞎忙

許常德（左）直言家寧以「擠牙膏式」回應爭議，宛如老掉牙已過時的政客。（組合照，翻攝自臉書）許常德（左）直言家寧以「擠牙膏式」回應爭議，宛如老掉牙已過時的政客。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕家寧與Andy分手後風波持續延燒，雙方多次隔空交火，對峙局勢未見平息。針對家寧的第3段反擊影片，「金曲作詞人」許常德也看不下去，直言家寧的連環操作眼高手低如同擠牙膏，更流露出「過時政客的味道。」

許常德今（30日）深夜有感而發，指出家寧在影片中所呈現的表述方式，似乎刻意讓她單獨面對輿論與司法，企圖與父母經營公司切割。許常德批評這種策略是在「打造與Andy一樣無辜」的形象，並以「受害者說真相」的正義外衣來搏取同情，直言這種做法其實是「眼高手低」。

針對家寧的反擊影片，許常德更語出犀利指出若再以「擠牙膏式」的伎倆回應爭議，只會讓大眾更質疑誠意與可信度，「這種老掉牙手法只流露出政客的味道而已，而且是過時的政客。」她更將與家人瞎忙很長一段時間，「如果還不放開緊抱的沈淪，家寧的影片恐怕要連播幾季，直到判決那天。」呼籲她應勇敢說清楚、真正面對真相。

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