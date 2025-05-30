家寧反嗆Andy劈腿爆戰火！謝和弦現身開砲「叫你媽來應」

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬網紅情侶檔「眾量級CROWD」分手後數次隔空交火互咬，家寧昨（29日）第3度公開發聲，釋出名為「噓！回應」的影片反控Andy劈腿引爆戰火，不僅網友、鄉民、紛絲皆議論不止，就連謝和弦也看不下去現身開砲，瞬間奪走焦點。

相關新聞:家寧反擊影片出包？一句話網看傻：自爆拗Andy的錢

請繼續往下閱讀...

謝和弦（左）相當「關心」家寧的動態。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）

家寧在影片中回應4大爭議，強調「我有義務把真相說出口。」她堅稱自己未涉入任何財務問題，也未以私人帳戶領取頻道收益，並反控Andy在交往期間多次劈腿，還試圖用對話截圖抹黑她，重砲回擊網路上對她的質疑聲浪。

不過，家寧同步將影片貼到Threads後，不僅引發更大的關注，就連歌手謝和弦也意外現身，更脫口開嗆「噓你媽叫你媽來應，哈們。」口吻相當諷刺，大批網友隨即加入附和，同時也不忘持續追問財務帳本去向，「一直在講出軌，但帳目怎麼不講清楚？」質疑她避重就輕，也讓外界霧裡看花。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法