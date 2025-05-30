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娛樂 最新消息

羅時豐切割不回頭！洪都拉斯接手洩內情「戴面具怎面對自己」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」羅時豐斜槓YouTuber翻紅成了「國民姑丈」，去年卻突然宣告頻道《DL.不務正YA》更換管理團隊，將440部影片全面下架。爆出內鬥半年後，洪都拉斯確定接手羅時豐執掌主持重擔，他與「侄子」、製作人張敏慎經過幾次合作後，也坦然道出真實心聲。

相關新聞：羅時豐與侄子拆夥 互稱家人不撕破臉

洪都拉斯（左）接下羅時豐主持棒與侄子（右）攜手經營YouTube頻道。（翻攝自臉書）洪都拉斯（左）接下羅時豐主持棒與侄子（右）攜手經營YouTube頻道。（翻攝自臉書）

羅時豐去年8月爆出內鬥與頻道正式切割，製作人「侄子」張敏慎也在神隱半後宣布節目正式改名為《不務正ya.侄子出租中》，並揭曉主持重擔由洪都拉斯接手掌舵，當時更感性喊話「謝謝洪哥跟我們一起」，期間有紛絲回饋「重點在真，不做作，不矯情，把善傳遞出去，感謝洪教授！」洪都拉斯為此吐內情「生活不能像在演戲，戴著面具如何面對自己。」一席話頗有弦外之音，其中隱情更是耐人尋味。

雙方合作至今將在晚間釋出第8部影片，洪都拉斯在與「侄子」張敏慎幾次交手後，坦言每一次的對話是如此真實、隨性，更有突如其來的爆笑，「不過這也就是我和侄子最喜歡的自然，而且還會一直持續下去，真沒想到生活中簡單的語言居然有這麼多的善的連結！我會慢慢地習慣。」許多粉絲也深感動容，紛紛給予支持以表力挺。

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