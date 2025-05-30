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娛樂 最新消息

打殭屍太血腥劇組緊急開會！麥可B喬丹自爆對血漿敬而遠之

電影《罪人》完美融合動作與驚悚元素。 （CATCHPLAY+ 提供）電影《罪人》完美融合動作與驚悚元素。 （CATCHPLAY+ 提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕CATCHPLAY+影音平台公布6月全新片單，從橫掃票房與口碑的好萊塢鉅作到備受期待的旗艦台劇，強檔不間斷。全球票房突破3.3億美元、完美融合動作與驚悚元素的《罪人》也將於6月3日飆速上架。

《罪人》由性感男星麥可B喬丹一人分飾兩角，扮演雙胞胎兄弟帥氣大戰吸血鬼，無論是演技或場面都讓人看得直呼過癮，血漿更是灑好灑滿。導演萊恩庫格勒透露，其實喬丹非常不喜歡假血漿，厭惡的程度甚至讓劇組緊急召開會議。

相關新聞：麥可B喬丹當完導演回歸演戲   感同身受當《罪人》導演的眼睛

對此麥可坦言：「這不是抱怨，我只是表達我的感受，沒想到他們這麼在乎我，還特別開會討論，我真的很感激。」但他也透露，拍完片之後，發現自己沒那麼怕血漿了，而雖然對血漿敬而遠之，他卻對吸血鬼的尖牙情有獨鍾，「我喜歡尖牙，真的酷斃了！」

此外，影帝丹佐華盛頓再度化身冷面殺手、獨挑義大利黑手黨的《私刑教育3》；奧蘭多布魯主演、融合電競與賽車競速的熱血故事《GT：跨界玩家》，都將於6月陸續登場。

年度旗艦台劇《我們與惡的距離 II》讓劇迷引頸期盼。（CATCHPLAY+ 提供）年度旗艦台劇《我們與惡的距離 II》讓劇迷引頸期盼。（CATCHPLAY+ 提供）

影集方面，劇迷引頸期盼的年度旗艦台劇《我們與惡的距離 II》由周渝民、薛仕凌、謝欣穎、楊貴媚、于子育五大主演領軍，帶來橫跨20年的全新故事，6月7日起每週六晚間十點更新上架，第一、二集註冊會員即可免費觀看。

改編自韓國暢銷漫畫，集結鳳小岳、隋棠、林哲熹等華麗卡司的台劇《歡迎光臨二代咖啡》則將於6月6日一次上架，會員可一次追完這部號稱咖啡版《深夜食堂》的療癒劇集。

去年榮獲金馬獎最佳影片與導演雙料肯定的《一部未完成的電影》將在CATCHPLAY+獨家上架。（CATCHPLAY+ 提供）去年榮獲金馬獎最佳影片與導演雙料肯定的《一部未完成的電影》將在CATCHPLAY+獨家上架。（CATCHPLAY+ 提供）

而超經典的英國宮廷劇《都鐸王朝》全4季也將陸續上架，重現亨利八世充滿權謀、慾望與背叛的傳奇一生，從宮廷情史到帝國野心，一次看個夠。還有去年在金馬獎榮獲最佳影片與導演雙料肯定的《一部未完成的電影》，更將於6月11日在平台獨家上架。

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