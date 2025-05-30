家族旅遊慘遭附身！意外落水疑似帶回某種「東西」

《怪譚搜索》透過角色電腦與手機螢幕呈現，隨著畫面錯亂與陌生影像出現，妖怪詛咒也悄然滲入螢幕。（原創娛樂提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《人肉搜索》原班團隊打造、美日共同合製的全新螢幕驚悚片《怪譚搜索》，由旅居東京的新銳導演帕普蘿艾森圖執導，同時也是她首度挑戰長片之作，融合日本妖怪傳說與現代科技，開創「妖怪附身」題材的全新詮釋。

電影全程透過角色電腦與手機螢幕呈現，包含視訊通話、監控畫面與即時訊息等，都是現代人每天離不開的數位介面，讓觀眾彷彿置身角色的裝置之中。隨著訊號中斷、畫面錯亂與陌生影像的出現，妖怪詛咒也悄然滲入螢幕，無處可逃。

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《怪譚搜索》結合日本民間妖怪傳說與現代科技元素。（原創娛樂提供）

導演帕普蘿艾森圖曾以短片《Shi》、《Call My Name》在國際影展嶄露頭角，並被譽為「日式恐怖女王」。此次她以《怪譚搜索》進軍長片市場，劇組實地前往富士河口湖取景，演員們也大讚這次海外拍攝體驗難忘。

演員之一的馬爾科姆富勒透露：「我們參觀了很多老建築和神社，那裡的鄉村風景非常有氛圍。」飾演哥哥的索耶瓊斯則笑稱因角色需求不停吃小黃瓜，「我原本不喜歡，但現在反而愛上了！」還透露拍攝時與一隻青蛙對戲是他最難忘的一天。

《怪譚搜索》描述一名母親帶著兩名兒子赴日旅行，父親則透過視訊遠端聯繫。不料，小兒子意外落水後雖奇蹟生還，卻疑似從湖底帶回了某種「東西」，全家人也接連陷入離奇詭譎的恐懼之中。電影將於6月6日在台上映。

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