古天樂自爆頸部曾痛三年情緒低落 嚴重到吃嗎啡藥才能入睡

古天樂在《送院途中》扮演救護隊員。（華映提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕古天樂在新片《送院途中》中扮演救護隊員，片中角色身兼單親爸爸，為了救人弄得一身傷，戲裡連跑步都有問題，甚至還因此無法通過體檢、移民夢碎。他感慨地表示，其實現實中也曾因頸部舊傷而飽受煎熬，「我早幾年頸部就有問題，痛了三年，曾經嚴重到要吃嗎啡藥才能睡覺！」

該片以香港救護人員為主題，古天樂飾演一名與女兒相依為命的單親爸爸，戲中與小童星蘇悅弦有不少溫馨互動。兩人曾在《明日戰記》中合作，蘇悅弦當時就演他的女兒，對這位「酷酷爸爸」充滿好奇。

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古天樂透露，有一天，蘇悅弦突然跑來問他為什麼都不說話，「我告訴她自己拍戲時是不太說話的，我也不知道為什麼，多年來一直是這樣。」沒想到她甚至脫口問他：「你是不是外星人啊？」讓古天樂忍不住笑說：「是呀！我就是外星人。」

古天樂在《送院途中》和童星蘇悅弦再扮父女。（華映提供）

談到這位童星，古天樂不吝讚賞：「她年紀雖小，但演技很出色，無論這場戲有多少台詞，她都可以記起來，而且知道自己要做什麼、要怎麼演，這是很困難的事。」他認為蘇悅弦是天生的演員，雖然自己平常不太擅長與小朋友互動，但也坦言：「以前有同事帶小孩一起來吃飯，我眼睛會不停看著他們，覺得他們很可愛。」

至於過去受傷經歷，古天樂說當時生活完全受到困擾。「我很清楚被傷痛影響的感受，那段時間真的會讓人情緒很低落，因為太痛而很多事情做不到，一些很簡單的動作可能都無法做。」

古天樂坦言，當時身體的不適也讓他變得更沉默寡言，「真的痛到無法說話啊！」所幸目前傷勢已痊癒，也能順利拍攝動作場面，「幸好我治療好了，不然整個樣子會很憔悴。」《送院途中》已在台上映。

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