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「台版金秀賢」站櫃初體驗超吸粉！日本大馬粉絲擠爆現場

「台版金秀賢」站櫃初體驗超吸粉！日本大馬粉絲擠爆現場盧彥澤（左）和陳玹宇出席公益活動為戲宣傳。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕有「台版金秀賢」之稱的盧彥澤與陳玹宇在台視新八點檔《寶島西米樂》飾演西裝學徒，為了宣傳新戲，他們前往唐氏症基金會「愛不囉嗦」庇護商店，化身一日店長，提前為端午佳節送暖，也以行動力挺唐寶寶就業與自立。飾演西裝學徒的兩人也延續戲中職人精神，親送試吃品與戲劇主題貼紙，還體驗沖泡咖啡，與粉絲親切合影，宛如一場小型見面會。

盧彥澤、陳玹宇並首次挑戰站櫃結帳，引來不少民眾現場消費響應公益，現場更有遠從日本、馬來西亞而來的影迷，氣氛溫馨熱鬧。兩位演員與粉絲近距離互動，親手推銷由唐寶寶親自包裝的端午禮盒，盧彥澤開心表示：「這是我第一次站櫃結帳，感覺非常新鮮，也更了解他們工作的辛苦與用心，真的很感動！」

「台版金秀賢」站櫃初體驗超吸粉！日本大馬粉絲擠爆現場盧彥澤（左起）和陳玹宇第一次體驗結帳櫃檯直呼很新鮮。（台視提供）

「愛不囉嗦」在西班牙語中意指「擁抱」，兩人也用實際行動將溫暖傳遞。盧彥澤感性說：「人與人之間真的需要實質的擁抱，才能把溫度傳遞出去。」陳玹宇也笑說：「餅乾真的很好吃，我有先試吃過才敢推薦啦！」感謝粉絲請假到場支持，讓他們既感動又開心。

唐寶寶見到兩位演員，熱情直呼「彥澤哥哥」、「玹宇哥哥」，還表示播出時會準時收看。兩人也透露，目前《寶島西米樂》拍攝進度緊湊，端午節當天恐怕還得拍戲趕進度。不過盧彥澤笑說：「後面幾天劇組會放假，可以好好過節。」陳玹宇則不忘提醒大家：「粽子不要吃太多，腸胃要顧好喔！」

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