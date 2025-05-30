古裝男神發展兄妹戀「感情複雜」 首搭盧昱曉擦出絕佳CP感

王子奇（左）在《榜上佳婿》首搭盧昱曉（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕《陳情令》導演陳家霖最新古裝劇《榜上佳婿》，由王子奇、盧昱曉領銜主演，網路開播後話題不斷，劇情完美結合失憶偽骨科、玄門懸疑、科舉舞弊等多種元素，單元探案的節奏也相當緊湊，引起追劇熱潮。

《榜上佳婿》改編自網路人氣小說，劇情講述江寧簡府千金「簡明舒」盧昱曉 意外落崖失憶，卻因此躲過滅門慘案，並獲心上人「陸徜」王子奇救助，陸徜的溫柔與陪伴進一步融化明舒的心，兩人相伴共赴京城考學，兩人數次歷經險阻，攜手對抗風雨，最終確認心意，共度餘生。王子奇在《榜上佳婿》飾演「陸徜」。（愛爾達電視提供）

「古裝男神」王子奇所飾演的「陸徜」是一名溫文儒雅、智勇雙全的書生，劇中展現截然不同的反差性格，表面看似冷峻，卻在心愛的人面前展現暖男一面，他細膩的哭戲和隱忍情感戲備受肯定、圈粉無數。

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對於角色的理解，王子奇說：「陸徜是一個非常獨立、有明確的目標，立即為之付出努力的一個人。」這也是他第一次和盧昱曉合作，兩人在劇中展開一段偽兄妹戀，他認為「陸徜」對「明舒」的感情非常複雜，「他從小對明舒是兄長對妹妹的情感，不參雜男女情感」，而盧昱曉則有不同看法，她說：「在他的視角應該是這樣子的，在我的視角肯定從小就覺得阿徜哥哥太優秀了，我有很多年少時候的心動！我就是非常勇往直前，我有喜歡就要表達出來、不讓自己後悔。」字裡行間流露出兩人對角色的充分理解。

盧昱曉在《榜上佳婿》飾演失憶千金「簡明舒」。（愛爾達電視提供）

雖說《榜上佳婿》是王子奇和盧昱曉首次搭擋演出，但兩人之間也擦出絕佳CP感，當被問到陸徜和簡明舒之間的感情時，盧昱曉笑著說：「明舒是一個辨是非明大義、明媚、大大方方的人，然後又非常的可可愛愛，她所有的撒嬌、任性都只在阿兄面前展現，在她的意識裡這世界的男人只分阿兄和其他男的。」王子奇則說：「當陸徜和明舒到京城經歷了種種事件後，改變了對她的一些偏見和感受、逐漸愛上她。」

王子奇（右）、盧昱曉主演《榜上佳婿》。（愛爾達電視提供）

《榜上佳婿》除了偽兄妹的感情線精彩外，盧昱曉飾演的「簡明舒」人設也話題十足，她在劇中性格膽大心細、敢愛敢恨，擅長察言觀色、揣摩人心，儘管慘逢滅門慘案後，意外墜崖失憶被「陸徜」所救，仍憑藉自己手上的金鐲子，逐步推斷身邊人的身分，甚至在市集看到珠寶攤販，還興起大女主的事業心，讓不少劇迷狂讚：「女主角失憶不失智！不論是戀愛還是推理身世都好看！」、「一秒夢回上官淺，盧昱曉真的好適合這樣搞事業的角色。」

《榜上佳婿》5月30日MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

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