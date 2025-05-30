晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古裝男神發展兄妹戀「感情複雜」 首搭盧昱曉擦出絕佳CP感

王子奇（左）在《榜上佳婿》首搭盧昱曉（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）王子奇（左）在《榜上佳婿》首搭盧昱曉（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕《陳情令》導演陳家霖最新古裝劇《榜上佳婿》，由王子奇、盧昱曉領銜主演，網路開播後話題不斷，劇情完美結合失憶偽骨科、玄門懸疑、科舉舞弊等多種元素，單元探案的節奏也相當緊湊，引起追劇熱潮。

《榜上佳婿》改編自網路人氣小說，劇情講述江寧簡府千金「簡明舒」盧昱曉 意外落崖失憶，卻因此躲過滅門慘案，並獲心上人「陸徜」王子奇救助，陸徜的溫柔與陪伴進一步融化明舒的心，兩人相伴共赴京城考學，兩人數次歷經險阻，攜手對抗風雨，最終確認心意，共度餘生。王子奇在《榜上佳婿》飾演「陸徜」。（愛爾達電視提供）王子奇在《榜上佳婿》飾演「陸徜」。（愛爾達電視提供）

「古裝男神」王子奇所飾演的「陸徜」是一名溫文儒雅、智勇雙全的書生，劇中展現截然不同的反差性格，表面看似冷峻，卻在心愛的人面前展現暖男一面，他細膩的哭戲和隱忍情感戲備受肯定、圈粉無數。

對於角色的理解，王子奇說：「陸徜是一個非常獨立、有明確的目標，立即為之付出努力的一個人。」這也是他第一次和盧昱曉合作，兩人在劇中展開一段偽兄妹戀，他認為「陸徜」對「明舒」的感情非常複雜，「他從小對明舒是兄長對妹妹的情感，不參雜男女情感」，而盧昱曉則有不同看法，她說：「在他的視角應該是這樣子的，在我的視角肯定從小就覺得阿徜哥哥太優秀了，我有很多年少時候的心動！我就是非常勇往直前，我有喜歡就要表達出來、不讓自己後悔。」字裡行間流露出兩人對角色的充分理解。

盧昱曉在《榜上佳婿》飾演失憶千金「簡明舒」。（愛爾達電視提供）盧昱曉在《榜上佳婿》飾演失憶千金「簡明舒」。（愛爾達電視提供）

雖說《榜上佳婿》是王子奇和盧昱曉首次搭擋演出，但兩人之間也擦出絕佳CP感，當被問到陸徜和簡明舒之間的感情時，盧昱曉笑著說：「明舒是一個辨是非明大義、明媚、大大方方的人，然後又非常的可可愛愛，她所有的撒嬌、任性都只在阿兄面前展現，在她的意識裡這世界的男人只分阿兄和其他男的。」王子奇則說：「當陸徜和明舒到京城經歷了種種事件後，改變了對她的一些偏見和感受、逐漸愛上她。」

王子奇（右）、盧昱曉主演《榜上佳婿》。（愛爾達電視提供）王子奇（右）、盧昱曉主演《榜上佳婿》。（愛爾達電視提供）

《榜上佳婿》除了偽兄妹的感情線精彩外，盧昱曉飾演的「簡明舒」人設也話題十足，她在劇中性格膽大心細、敢愛敢恨，擅長察言觀色、揣摩人心，儘管慘逢滅門慘案後，意外墜崖失憶被「陸徜」所救，仍憑藉自己手上的金鐲子，逐步推斷身邊人的身分，甚至在市集看到珠寶攤販，還興起大女主的事業心，讓不少劇迷狂讚：「女主角失憶不失智！不論是戀愛還是推理身世都好看！」、「一秒夢回上官淺，盧昱曉真的好適合這樣搞事業的角色。」

《榜上佳婿》5月30日MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中