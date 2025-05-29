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娛樂 最新消息

林隆璇、吳汶芳現身！台南原創音樂競賽 總獎金40萬等你拿

創作歌手吳汶芳演唱人氣單曲。（台南市府提供）創作歌手吳汶芳演唱人氣單曲。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南Sing時代之歌原創音樂競賽」，即日起開放徵件，總獎金40萬，今年新增「學生組」與「社會組」，最高獎金10萬元。市長黃偉哲今（29）日為活動暖身宣傳，創作歌手吳汶芳現身演唱人氣單曲，「情歌王子」林隆璇也到場代言，邀請大家共襄盛舉，為台南譜寫屬於這個時代的動人樂章。

台南市長黃偉哲（中）、歌手吳汶芳（左）、音樂人林隆璇（右）同台宣傳。（台南市府提供）台南市長黃偉哲（中）、歌手吳汶芳（左）、音樂人林隆璇（右）同台宣傳。（台南市府提供）

市長黃偉哲表示，自2017年開辦的台南Sing時代之歌原創音樂競賽，即使疫情期間也不曾中斷，致力以音樂串聯城市記憶，已成為國內重要的創作平台之一，豐富台南的文化藝術底蘊，同時也在樂壇發光發熱。

文化局長黃雅玲表示，本屆競賽規模擴大，首次增設「學生組」與「社會組」，鼓勵高中職、大專院校在學學生以及18歲以上社會人士踴躍參賽。參賽作品須以「台南」為主題，融入人文、地景、歷史、情感等元素，亦可擷取歷屆台南文學獎得獎詩作譜曲。語言不限，可使用華語、台語、客語或原住民族語。

文化局表示，參賽者需提交試聽帶、歌詞與創作背景，通過初選後可進入決賽。競賽總獎金40萬元，其中社會組首獎為10萬元。活動即日起開放徵件，至7月31日晚上11點59分，入圍名單預計9月公布。

為擴大活動影響力，系列講座結合現場表演，邀請知名音樂人分享創作歷程與業界經驗，激發創作靈感。其中一場「台灣經典電影歌曲導聆音樂會」即由現任台南應用科大流行音樂系主任林隆璇擔任導聆，嚴選歷年經典國片與代表性歌曲，邀請歌手林亭翰與學生歌手現場演繹，帶領觀眾重溫台灣電影中動人的旋律，詳詢上「台南Sing時代之歌」臉書粉絲專頁。

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