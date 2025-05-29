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和宥勝爆離婚後首發文！慈惠「手抄經」畫面流出曝近況

林慈惠（右）和宥勝傳出已離婚消息。（翻攝自臉書）林慈惠（右）和宥勝傳出已離婚消息。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝2023年因強制猥褻同公司女員工，遭判處8個月徒刑，二審改判緩刑5年。今年4月，他曾嘗試以拍攝影片的方式宣布復出，卻引發輿論強烈反彈，復出僅6天便草草收場。復出失敗後，爆出他和老婆林慈惠已離婚消息，時隔近兩個月，林慈惠今難得在臉書更新動態，分享自己與家人近況。

日前傳出林慈惠為了孩子未來，已心灰意冷，與宥勝劃清界線，兩人早已離婚，但宥勝經紀人當時緊低調表示「我有收到回覆，不再對外回應，辛苦了」。

林慈惠po出手抄經照片，想尋找平靜。（翻攝自臉書）林慈惠po出手抄經照片，想尋找平靜。（翻攝自臉書）

而林慈惠今晚發文也沒提到宥勝，她貼出一張手抄經文的照片，並寫道：「連假前一晚沒有派對，而是聚在一起抄寫心經，也算是一種另類的樂趣？」她透露，收到朋友贈送的手抄經後，在飯後時間專心抄寫，照片中可見她與家人圍坐一處，神情認真地抄寫經文，氣氛平靜溫馨。

林慈惠的上一則貼文，仍停留在她力挺宥勝復出的時期。當時她曾感嘆：「這個世界的聲音太多，多到你很難分辨真假。我們能做的就是穩住自己的內心，照顧好那些真正在乎你的人。」此文一出引發爭議，不少人質疑她對宥勝行為的態度過於輕描淡寫。但截至目前，這篇貼文她仍未刪除。

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