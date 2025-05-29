aespa改名了？Karina念錯團名4人笑岔氣

韓國女團aespa由Giselle（左起）、Ningning、隊長Karina和Winter組成。（歐新社）

〔記者張宇嫺／綜合報導〕韓國人氣女團aespa由隊長Karina、Winter、Giselle 和 Ningning組成，昨（28日）於日本橫濱市參加亞洲明星藝人獎（Asia Star Entertainer Awards，簡稱ASEA 2025），獲頒年度歌曲、年度藝人、鉑金獎3座大獎。然而，隊長Karina在台上發表得獎感言時，卻不小心口誤把團名「aespa」念成「aespo」，害得台上台下全部笑成一團。

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aespa獲頒年度歌曲、年度藝人、鉑金獎3座大獎。（翻攝自X）

隊長Karina（右2）口誤笑場。（翻攝自ASEA 2025）

隊長Karina（右2）笑到無法繼續講下去。（翻攝自ASEA 2025）

網路上瘋傳一段aespa在ASEA 2025的領獎片段，影片可見4名成員在台上，隊長Karina在麥克風前發表感言，卻把團名口誤說成「aespo」。在意識到自己說錯後她當場笑場，在一旁的成員Winter湊近麥克風嘗試救場，但話都還沒說完就因為憋笑而破音，最後由忙內（老么）Ningning及Giselle接過麥克風穩住局面，這才成功發表完得獎感言。

Winter（右2）嘗試救場失敗。（翻攝自ASEA 2025）

最後靠著Ningning（左2）完成得獎感言。（翻攝自ASEA 2025）

這段台上台下笑翻的影片，網友們看了都紛紛直呼可愛，「笑起來超可愛」、「怎麼辦我已經重播好幾次了」、「一看影片就跟著笑，超魔性」。

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