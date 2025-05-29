晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王識賢「洗腳水」討好愛妻遭識破 當場被酸：假好意

張詩盈（中）演出《成功路上》，分享掌控情緒妙招，模仿韓劇演員發出「阿嘶」來止淚。（八大電視提供）張詩盈（中）演出《成功路上》，分享掌控情緒妙招，模仿韓劇演員發出「阿嘶」來止淚。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張詩盈在八大影集《成功路上》飾演李程彬母親、王識賢的愛妻，當故事情節進入親情時，她坦言眼淚很容易被激起，當下她會模仿韓劇演員喊出「阿嘶」來止淚，場面雖然有點搞笑，卻是一個能讓自己抽離想哭的妙招。

張詩盈說，韓劇中有很多偏用力的表現法，那個力度對韓國人來講可能是日常，對沒住過韓國的她來說則有種喜感，是有趣的節奏，可以打破原本情緒狀態。

張詩盈（左）在《成功路上》飾演李程彬母親、王識賢的愛妻「羅秀萍」。（八大電視提供）張詩盈（左）在《成功路上》飾演李程彬母親、王識賢的愛妻「羅秀萍」。（八大電視提供）

張詩盈扮演母親角色的作品經驗豐富，她這次在《成功路上》詮釋「羅秀萍」，為突顯其中特色，因為是一個隱身在閩南人家庭中的客家人，所以她喊兒子「小建中」與老公「昆明」都用客語，「昆明我喊他阿明哥，有種歐巴、仰望般的愛情元素的存在感；小建中我喊他阿中牯，即使他已經18歲，在我眼中還依舊是小孩子。」另外，為了能修復父子關係，張詩盈刻意設計一些愛著老公的逗趣表演，目的是希望兒子想起這個家時是充滿愛的、爸爸不是一個沒有擔當的人。

張詩盈（左）在《成功路上》與王識賢演夫妻。（八大電視提供）張詩盈（左）在《成功路上》與王識賢演夫妻。（八大電視提供）

談到與「老公」王識賢的對手戲，張詩盈分享印象最深刻的情節，是王識賢想用洗腳水來討好她的橋段，她的台詞為「你每次要做什麼決定，其實心裡都有數了，再假好意來問我。」這段台詞讓張詩盈非常有感，她說：「這句話根本就是我會對外子（婦女對人稱自己的丈夫）說的話！」她幽默地解釋，像角色昆明這種人，問意見只是走個過場，是通知，不是諮詢，身為配偶不用太認真給意見。

李程彬（右）在《成功路上》以不同身份穿越回到過去，和父母王識賢、張詩盈再次相處。（八大電視提供）李程彬（右）在《成功路上》以不同身份穿越回到過去，和父母王識賢、張詩盈再次相處。（八大電視提供）

劇中有不少父子間的衝突戲，張詩盈透露，為了維持那個衝突的狀態，拍攝中不會特別去緩解現場氣氛，反而是下了戲後各自把情緒卸掉，表示大家都很專業，知道那是戲，不傷感情。演出這部作品帶給自己最大的收穫，張詩盈表示要感謝這次有機會與編劇、導演直接溝通劇情主軸，讓她在角色設計與表演節奏上更能融入整體劇情流動，對演員工作是一大助力。《成功路上》每週日晚間8點於八大戲劇台播出，最新台劇《拜六禮拜》將於6月15日接檔推出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中