劉雨柔卸貨倒數不舒服 社群曝身心靈現況

劉雨柔預產期愈來愈接近。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉雨柔2023年與職籃明星胡凱翔陷入愛河，今年1月無預警宣布懷孕喜訊，還幫肚子裡的寶寶取了乳名「小花生」。隨著預產期愈來越近，劉雨柔今（29）在社群發文，透露自己進入孕後期身體出現許多不舒服的感覺，更覺得「身心靈被掏空」。

劉雨柔今天在社群發文，透露這陣子身體上的不舒服與生活上的不愉快。（翻攝自臉書）

劉雨柔一直告訴自己：盡量放鬆心情、盡可能不鑽牛角尖，沒想到產檢時醫師卻告訴她：「要開始幫妳密集約回診檢查嘍」。聽到這句話，劉雨柔第一個想法就是：進入到最後一個不舒服的孕後期了。

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在社群的發文中，劉雨柔描述自己的身體現況，「孕初期的反胃感（嘔吐）又回來了 晚上開始斷斷續續，沒辦法一夜好眠 更頻繁的上廁所＋怎麼翻都不舒服的身體 或多或少的水腫問題、時不時莫名的喘不過氣 飛快成長的肚皮，開始讓人有點負擔的感覺」這還只是部分，她又繼續說：「外加 每天查不完的呆帳、工作的接洽、生活瑣事的打理 一個人每天睜開眼，要面對（處理）這麼多事情 除了內耗，就只剩下心死」。

劉雨柔興奮迎接女兒「小花生」的來臨。（翻攝自臉書）

不過，樂觀的劉雨柔很快就轉念，她認為：如果發脾氣可以解決所有問題，那就太好了，可惜我還是選擇默不吭聲的自己去面對，因為我知道，在艱難的事情，挺過去就是自己的。至於那些置身事外、事不關己的一切人、事、物，就此打住吧！她決定：「讓事情簡單、優雅一點」。

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