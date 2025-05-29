晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉雨柔卸貨倒數不舒服 社群曝身心靈現況

劉雨柔預產期愈來愈接近。（翻攝自臉書）劉雨柔預產期愈來愈接近。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星劉雨柔2023年與職籃明星胡凱翔陷入愛河，今年1月無預警宣布懷孕喜訊，還幫肚子裡的寶寶取了乳名「小花生」。隨著預產期愈來越近，劉雨柔今（29）在社群發文，透露自己進入孕後期身體出現許多不舒服的感覺，更覺得「身心靈被掏空」。

劉雨柔今天在社群發文，透露這陣子身體上的不舒服與生活上的不愉快。（翻攝自臉書）劉雨柔今天在社群發文，透露這陣子身體上的不舒服與生活上的不愉快。（翻攝自臉書）

劉雨柔一直告訴自己：盡量放鬆心情、盡可能不鑽牛角尖，沒想到產檢時醫師卻告訴她：「要開始幫妳密集約回診檢查嘍」。聽到這句話，劉雨柔第一個想法就是：進入到最後一個不舒服的孕後期了。

在社群的發文中，劉雨柔描述自己的身體現況，「孕初期的反胃感（嘔吐）又回來了 晚上開始斷斷續續，沒辦法一夜好眠 更頻繁的上廁所＋怎麼翻都不舒服的身體 或多或少的水腫問題、時不時莫名的喘不過氣 飛快成長的肚皮，開始讓人有點負擔的感覺」這還只是部分，她又繼續說：「外加 每天查不完的呆帳、工作的接洽、生活瑣事的打理 一個人每天睜開眼，要面對（處理）這麼多事情 除了內耗，就只剩下心死」。

劉雨柔興奮迎接女兒「小花生」的來臨。（翻攝自臉書）劉雨柔興奮迎接女兒「小花生」的來臨。（翻攝自臉書）

不過，樂觀的劉雨柔很快就轉念，她認為：如果發脾氣可以解決所有問題，那就太好了，可惜我還是選擇默不吭聲的自己去面對，因為我知道，在艱難的事情，挺過去就是自己的。至於那些置身事外、事不關己的一切人、事、物，就此打住吧！她決定：「讓事情簡單、優雅一點」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中