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日本網紅超可愛蘿莉風女孩 其實是47歲大叔

日本網紅谷琢磨被稱讚「史上最可愛偽娘」，其實他是個47歲的大叔。（翻攝自IG）日本網紅谷琢磨被稱讚「史上最可愛偽娘」，其實他是個47歲的大叔。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本網紅「谷琢磨」從34歲開始總是穿著超級可愛的蘿莉風服飾在現實生活中當個洋娃娃，也被網友封為「史上最可愛的偽娘」。現年47歲的谷琢磨其實是個搖滾樂團主唱，同時也是模特兒與插畫家，最讓人不能相信的是，他還是擁有2個女兒的爸爸。

谷琢磨的蘿莉塔風格裝扮就像是個活生生的洋娃娃。（翻攝自IG）谷琢磨的蘿莉塔風格裝扮就像是個活生生的洋娃娃。（翻攝自IG）

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谷琢磨之所以穿女裝示人，最初是因為一場臨時工作安排，當時有一名女性模特兒臨時缺席，工作人員認為谷琢磨身材纖細可以穿得下女裝，於是拜託他「代打」。沒想到蘿莉塔風格服裝穿在谷琢磨身上，看起來就像是個洋娃娃，比大多數女孩更可愛，於是這樣的工作便愈來愈多。

谷琢磨穿女裝受到稱讚，自信心也跟著增加。（翻攝自IG）谷琢磨穿女裝受到稱讚，自信心也跟著增加。（翻攝自IG）

起初，谷琢磨本人對於穿蘿莉塔風服裝非常抗拒，也怕被別人誤解他是變態，不過拗不過現場人員再三拜託，仍然硬著頭皮完成拍攝工作。不過拍攝成品出爐，獲得廣大好評，女裝模特兒的工作也接二連三上門。習慣穿女裝之後，谷琢磨更進一步在演出時也以女裝造型上台，意外克服了他過去非常自卑的矮小身材與纖細體格，且更深刻加深他人印象。

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谷琢磨說如果家人不同意他穿女裝，他會立刻恢復男兒身。（翻攝自IG）谷琢磨說如果家人不同意他穿女裝，他會立刻恢復男兒身。（翻攝自IG）

隨著谷琢磨的女裝造型愈來愈受歡迎，他也改變了表現方式，也影響創作，現在連歌詞、演唱風格都偏女性化。谷琢磨也說，剛開始身邊的人會覺得奇怪，但沒過幾天大家都稱讚他很可愛，加上谷琢磨的母親非常開明，很尊重他的個人自由，甚至會提供意見讓谷琢磨變得更可愛。

不過谷琢磨也透露，由於自己有2個女兒，他已經做好心理準備隨時結束自己的女裝生涯，他非常嚴肅地說：「若未來女兒不願意接受，無法獲得家人同意，就沒有繼續的意義」。

谷琢磨身材矮小纖細，因此穿上女裝看起來就像是個女孩子。（翻攝自IG）谷琢磨身材矮小纖細，因此穿上女裝看起來就像是個女孩子。（翻攝自IG）

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