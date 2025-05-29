阿沁巡迴開唱「東京、首爾同步解鎖」 鬆口老婆昏倒內情

阿沁《記得愛2.0》世界巡迴演唱會於台北華山 Legacy 展開首站演出。（FIF打歌舞台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕阿沁《記得愛2.0》世界巡迴演唱會今（29）於台北華山Legacy展開首站演出，記者會上，阿沁驚喜宣布新增東京與首爾兩站，正式啟動亞洲版圖。

演唱會上，阿沁演唱近40首歌曲，從經典金曲《月牙灣》、《我們的愛》、《我很好騙》到新作與合唱曲，滿滿誠意回饋歌迷，現場集結眾星包括：原子少年天狼星、DD52冠軍女聲蝶香、原子少年人氣選手范范、李芷婷、人氣啦啦隊群群、大學聲人氣選手家妤；阿沁表示：「他們是這一代最值得期待的聲音，我希望給熱愛音樂的年輕人舞台，讓世界聽見他們。」

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阿沁開唱眾星相挺。（FIF提供）

阿沁忙演唱會之際，老婆花花卻自爆在韓國昏倒，對此，阿沁表示花花因為醫美術前需空腹、又進行抽血檢查，才會血糖過低暈眩，目前已無大礙，開玩笑說老婆故意甩掉他，想過一個人的旅行。

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至於在家平常狀況？阿沁笑說：「平常家務都是我，花花沒有太多勞動。」推測此次暈倒可能是因為舟車勞頓，再加上抽血導致不適。他也表示目前花花身體狀況已穩定，讓他放心不少。

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