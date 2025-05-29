（影）日網美解鈕扣超霸巨乳曝光 「教授被嚇到」

日本網美みとあかね以大胸部在網路上出名。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本網美みとあかね在網路上最出名的就是大到不可思議的豪乳，她對自己的美胸也感到相當驕傲，經常四處「遛奶」。昨（28）晚她分享了一段自己穿著白色長版襯衫的影片，初看還不覺得有感覺，但她一顆顆解開鈕扣之後，一雙豪乳迸出，簡直讓人驚呆，火速吸引超過600萬人次瀏覽。更誇張的是，みとあかね也說：「大学教授も絶句した「エグい乳」登場（大學教授也被巨乳嚇得啞口無言）」。

日本網美みとあかね在網路曬出自己解開襯衫露出胸部的影片。（翻攝自X）

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因為觀看人數多，日本網美みとあかね加上正面解開襯衫的版本。（翻攝自X）

其實みとあかね的影片只是模擬在大學課堂解開襯衫扣子，不過跳出來的豪乳尺寸驚人，不要說大學教授，只要是人都會感到非常震撼。不過，みとあかね原本就以胸部尺寸巨大而出名，沒想到這段影片竟爆出她歷來瀏覽次數最高的紀錄。

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眼看著大家都那麼喜歡看這類型的影片，原本みとあかね只拍了側面影片，之後更追加了正面角度「開衫」樂壞一眾老司機。

日本網美みとあかね刻意挺著巨胸在販賣機前購物。（翻攝自X）

日本網美みとあかね不吝惜展示自己的好身材。（翻攝自X）

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