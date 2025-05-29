南藝大6／7辦畢典 旅日明星翁倩玉獲頒名譽藝術博士

國立台南藝術大學將在6月7日下午2點舉辦畢業典禮，大學部、研究所的畢業生合計300人。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南藝術大學6月7日下午2點將在圖書資訊大樓演藝廳舉行113學年度畢業典禮，會中將頒發名譽藝術博士學位證書給「台灣現代版畫之父」廖修平及旅日明星翁倩玉，並舉辦廖修平、翁倩玉的版畫作品特展。

南藝大今年畢業生300人，包括大學部169人、研究所131人，校長邱上嘉表示，畢業典禮以「一舉凌蒼穹，學成鑄新章」為主題，寓意一飛沖天，期許畢業生在接受藝術教育後，帶著學有所成的技藝，拓展未來，精益求精，在藝術領域的創作出類拔萃，並關懷人文、回饋社會，創造藝術對於生命與世界之無限價值。

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旅日明星翁倩玉將獲頒國立台南藝術大學名譽藝術博士學位。（南藝大提供）

南藝大今天（29日）公布將頒發名譽藝術博士學位給臺灣美術院名譽院長廖修平及版畫藝術家翁倩玉，校方指出，廖修平曾獲第二屆國家文藝獎、行政院文化獎、教育部藝術教育終身成就獎，作品並被國內外多個美術館典藏，被譽為「台灣現代版畫之父」，2009年至2020年擔任臺灣美術院院長，自2021年起擔任臺灣美術院名譽院長迄今。

「台灣現代版畫之父」廖修平將獲南藝大頒發名譽藝術博士。（南藝大提供）

翁倩玉為知名藝人，自1975年拜日本版畫大師棟方志功（Shikō Munakata）嫡傳大弟子井上勝江（Katsue Inoue）為師，開始版畫創作，2005年獲日本美術大展「特選」獎，2006年被任命為社團法人日本美術大展會友，目前已是日本著名的版畫畫家，作品在世界各地頗負盛名，2005年擔任國立臺灣藝術大學客座講師，獲頒版畫藝術家證書、參加臺灣國際版畫展，獲頒中華民國版畫協會名譽會員。

南藝大6月7日畢典，另將演唱應用音樂學系畢業生創作的「翻山越嶺」畢業歌曲，也推出藝起憶崎、動畫影片、藝術市集，在大學畢典中獨樹一幟，學校官網將以網路直播畢典。

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