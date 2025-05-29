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娛樂 最新消息

兩性專家從「眾量級」蛇蠍女扮白蓮花 歸納工具人5特徵

前百萬YouTuber情侶檔Andy（左）、家寧再度撕破臉。（翻攝自臉書）前百萬YouTuber情侶檔Andy（左）、家寧再度撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」原情侶檔Andy、家寧兩人因分手逐漸衍生出帳務不清等問題，最近又在「真相」曝光的影片中刀槍相見，家寧指Andy交往時即與其他女性曖昧、劈腿；Andy則打臉家寧有男閨密還一起出國，讓人覺得霧裡看花。兩性作家欣西亞看到如今Andy、家寧互指對方把自己當「工具人」，忍不住發文。

兩性專家欣西亞提出5點可能被當作工具人的徵兆供讀者參考。（翻攝自臉書）兩性專家欣西亞提出5點可能被當作工具人的徵兆供讀者參考。（翻攝自臉書）

相關新聞：家寧「真相」竟分上下集 4分鐘影片出錯26次

今（29）欣西亞在社群發文，提出男生可能被女生當成工具人的5大徵兆，提醒網友留意。她先用大大的標題寫「#她是不是把你當工具人的五大徵兆」，接著提到家寧、Andy兩人對話截圖，看了令人毛骨悚然。欣西亞表示自己的男讀者很多，所以她經常告誡大家「不要變成女人的提款機或工具人」並指Andy、家寧就是現在的真實案例在眾人眼前上演，她特別趁機會提供5點檢視另一半是不是真愛？還是自己已經被當成工具人？

家寧指Andy在交往期間即多次與其他女性曖昧甚至劈腿。（翻攝自YouTube）家寧指Andy在交往期間即多次與其他女性曖昧甚至劈腿。（翻攝自YouTube）

相關新聞：Andy重炮反擊週刊 怒問家寧：講點人話好不好

欣西亞指出，首先要從「如果我今天停止付出金錢，這段關係還會存在嗎？」、「我願意繼續這樣的模式十年嗎？」兩個問題檢視，接著要留心以下5點：
1. ❌ 她只在「需要的時候」找你。
忙著跟別人相處，卻只忙著跟你要錢
2. ❌ 你對她的好她從不感謝，也沒打算回報。
永遠只有你付出，她只有接收
3. ❌ 她總用「你不是說你愛我嗎？」來情緒勒索。
更狠的，你不給，她直接以「分手」威脅
4. ❌ 她從不帶你進入她真正的生活圈，永遠只有「現在太忙」。
有時間遊山玩水走遍世界，沒時間陪你。
5. ❌ 她不願談未來、不談關係定位，卻總是叫你辦事。
其實你就是她的特助啦！

Andy與家寧分手後，表示自己沒有拿到應得的收入。（翻攝自YouTube）Andy與家寧分手後，表示自己沒有拿到應得的收入。（翻攝自YouTube）

最後欣西亞感嘆：「裝扮白蓮花，實際上是蛇蠍女的很多，不可不防，請各位男士多加小心」並附上一個雙手合十的表情符號。

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