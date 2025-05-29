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阿妹、蕭亞軒「背後那個男人」來台！親曝天后私下真面目

香港音樂人兼時尚造型師馬天佑來台出輯。（Fame Glory 提供）香港音樂人兼時尚造型師馬天佑來台出輯。（Fame Glory 提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾與張惠妹、周杰倫、蕭亞軒合作的香港新銳音樂人馬天佑跨海來台出輯，邀金曲歌后魏如萱「幫腔」，深情對唱粵語情歌〈我們什麼都不是〉，促台港兩地樂壇合作佳話。

香港音樂人兼時尚造型師馬天佑來台出輯。（Fame Glory 提供）香港音樂人兼時尚造型師馬天佑來台出輯。（Fame Glory 提供）

馬天佑攜全新專輯《nude》將於六月來台宣傳，多才多藝的他不僅是歌手更是一位成功的造型師及時尚KOL，出道至今合作過大牌無數，包括張惠妹、周杰倫、蕭亞軒、TWINS、林峯等人的專輯或MV視覺造型都出自他手。

從小就愛音樂、愛唱歌的馬天佑2015年轉以歌手身份活躍樂壇，趁著新專輯發行決定來台發展，特別力邀魏如萱合作。對台灣有著深厚情感的他透露小時候聽國語歌長大，更曾在台灣的唱片公司當過實習生，常因為工作飛來台灣。

馬天佑出輯邀得魏如萱「幫腔」。（Fame Glory 提供）馬天佑出輯邀得魏如萱「幫腔」。（Fame Glory 提供）

提到與魏如萱的合作過程，當時他鼓起勇氣聯繫魏如萱經紀人，沒想到竟然一拍即合，讓馬天佑感動地說：「說真的當時真的沒有把握，畢竟全首歌都是廣東話。但是這個行業有趣的地方就是充滿可能性，只要你抱着希望，總會在人生找到一些驚喜！」

除了有金曲歌后魏如萱助陣外，馬天佑這次發片也獲另外一位天后蕭亞軒「愛的鼓勵」；他曾2014年參與蕭亞軒《我愛我》專輯造型工作，因而與天后建立起情誼，馬天佑表示：「她讓我深刻體會到『專業』的意義。私底下她也教會我很多人情世故，像是如何用幽默化解緊張，還有在舞台上『鬆而不散』的秘訣。」

蕭亞軒力挺馬天佑。（翻攝自IG）蕭亞軒力挺馬天佑。（翻攝自IG）

這次在籌備新專輯及演唱會的過程中，蕭亞軒也特別給他鼓勵及建議，「她叮嚀我站上舞台最重要的不是表演給別人看，而是要像在浴室洗澡一樣享受自己。」得知馬天佑5／28發片， 蕭亞軒當天特別在社群上發限動鼓勵「I’m so proud of you！」足見兩人交情深厚。

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