《叢林冒險王》入行滿60週年 坦言：經常接觸死亡

日本男星藤岡弘、（右二）和自己的3個女兒合照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕去年迎來出道60年的日本男星「藤岡弘、」（舊藝名：藤岡弘），曾因《叢林冒險王》節目在台灣享高知名度。在他的演藝生涯中，最為人所知的除了冒險節目之外，還有1971至1973年拍攝特攝電視劇《假面騎士》飾演主角「本鄉猛」及「SEGA三四郎」。

藤岡弘、（中）的《叢林冒險王》曾挑戰抓地底人。（翻攝自X）

明年就要迎來80歲生日的藤岡弘、近日接受日媒採訪，除了表達對家人的愛之外，也談到他在演藝圈摸爬滾打這麼多年的心聲。

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藤岡弘、家中的4位子女也歲著父親腳步進入演藝圈，分別是23歲的天翔愛、21歲的藤岡真威人、19歲的天翔天音、17歲的藤岡舞衣，幾乎全家人都走進演藝圈，家人們也會互稱是「藤岡一家人」可見好感情。

藤岡弘、1971至1973年拍攝特攝電視劇《假面騎士》飾演主角「本鄉猛」及「SEGA三四郎」非常出名。（翻攝自IG）

明年就要迎來80歲生日的藤岡弘、表示：「到了這把年紀，我的內心依舊平靜」。他說自己從沒想過自己的年齡，只是關心每日生活，平靜而珍惜的度過。隨著年紀漸長，身邊的親人、朋友很多都開始漸漸凋零，這也讓他感覺得日常中經常接觸死亡。藤岡弘、說：「看到我的前輩們一個接一個地消失，我感到非常難過。我覺得自己是唯一一個被留下的人，也不知道什麼只有我一個被留下」。但轉念一想，他也開朗說：「等我的時候到了我能夠說一句『我明白』便毫無罣礙的離開」。

藤岡弘、目前身體健康、家庭幸福，所以他認為自己上背負著照顧孩子的使命。在自己有生之年，藤岡弘、想要盡全力保護家人，直到心臟停止跳動為止。

藤岡弘、明年就要迎來他的80歲生日。（翻攝自IG）

隨著「藤岡一家人」在演藝圈曝光率愈來愈高，他和孩子之間的親密相處也被外界欣羨，藤岡弘、認為跟孩子相處，他秉持著「給予愛」的原則，用一生一世去愛孩子，他覺得這或許也是「藤岡家的傳統」吧？因為藤岡弘、的母親過世時享嵩壽103歲，至今他仍記得母親說過「把你的生命傾注在你的孩子身上」。

藤岡弘、更覺得與其說是他深深愛著孩子，不如說孩子給了他很大的動力保持長壽，他的么女經常抱著他說：「爸爸一定很累了，對吧？」這時刻他覺得自己被安慰，也被賦予生命的意義。

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