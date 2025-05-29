蔡淑臻遭小12歲男友下封口令 談婚姻驚吐「怕孤單、寂寞一輩子」

黃姵嘉（左起）、大霈、楊貴媚、莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、鄭志偉、童毅軍出席《喝酒吧！笨蛋》首映記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡淑臻在MyVideo調酒職人影集《喝酒吧！笨蛋》因為走入家庭而失去自我，她今（29日）出席首映記者會，被問是否會擔心現實生活中也發生這種狀況？她笑說：「我現在比較擔心走不進家庭，怕會孤單、寂寞一輩子。」

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蔡淑臻和小12歲的圈外男友交往近2年。（記者胡舜翔攝）

50歲蔡淑臻和小12歲的圈外男友交往近2年，她先前透露，男友曾對她下封口令，不要常常提到他，今在活動上被問感情狀況，她當場支支吾吾，被懷疑是否悄稍恢復單身，她立即澄清：「沒有分手。」而是現在的個性變得挑剔，對生活的想法變多，加上工作實在太忙，「愛情佔生活的比重和年輕時不同了。」不過她也強調，沒有因此拒絕婚姻，笑說：「一直都敞開大門。」

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蔡淑臻甫從坎城影展返台，她稱此行有如開眼界，笑說看到數不完的大明星，「那邊的氛圍、空氣很不一樣，站在街上，就覺得空氣的重量很輕，莫名的就笑了，心情非常好。」她稱在當原，就算吃很簡單的東西，也會覺得像過著神仙般的生活，「那邊的氛圍的確讓人很放鬆、陽光很舒服，很想住在那邊。」

蔡淑臻從坎城影展返台，她稱此行有如開眼界。（記者胡舜翔攝）

蔡淑臻提到，這次沒有多待，工作3天排了滿滿的行程，另1天則是躺在床上休息，她稱去最多的地方就是超級市場，買了一些食材回家自己煮，「也是滿開心的，有跟很多帥的司機聊天，那邊的人都很友善、很熱情。」

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