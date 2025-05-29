朱栢康無懼使壞成「人渣專業戶」 親曝見亡父伴聖光離開

朱栢康在《搜查瑠公圳》飾演大反派。（伯樂影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《搜查瑠公圳》在台上映，口碑持續發酵，憑《破．地獄》甫獲香港金像獎最佳男配肯定的朱栢康再度訪台助威跑映後，親揭演出大反派的內心狀態。

朱栢康今（29）日接受台灣媒體訪問，提到在香港電影勇奪殊榮當晚，在典禮上被捕捉到大哭畫面於網上瘋傳，卻一點也不在意。「我朋友也都知道，我是那種會哭的人。」近來他以清爽短髮造型穿梭台港兩地，同時投入舞台劇與台劇拍攝——前者是搶匪、後者是黑道，笑稱造型「剛好通用」。

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朱栢康今接受台灣媒體聯訪。（伯樂影業提供）

朱栢康在香港因常演反派，被稱為「人渣專業戶」，也因此角色類型被定型。但他不介意，「觀眾給了我一個位置，我覺得還是要有層次，比如《搜查瑠公圳》裡的陸根生，是個殺人犯，但為什麼會這樣？那很重要。」

朱栢康說不擔心成為「人渣專業戶」，最希望演壞人還是能展現不同層次。（伯樂影業提供）

在演藝路上，朱栢康說始終與已故的父親保有深厚連結。父親在罹癌期間曾信仰基督，後來中斷。他說：「我沒有停過跟他說話，我對他另一個存在很有共感。他常來看我，有時候可能是一首歌讓我想起他，我知道他來了，來看看我、給我答案。」

但在父親離世後，朱栢康曾不斷向上帝追問，為何沒有答案。「兩三個月後我放棄了，不再問。有天快睡著時，突然看到一個非常清楚的畫面——比現實還真，有顏色、深度、感覺和味道。他（爸爸）很開心地離開了，有白色的光。我確定不是夢，那之後，我就不再問了。」他直到兩個月前才與母親分享這段經歷，「她問我：『怎麼不早點跟我講？』但我覺得那需要一個時機。」

朱栢康拿下香港電影金像獎後，角色邀約的走向略有改變。（伯樂影業提供）

拿下金像獎後，朱栢康說演出邀約沒有激增，但角色的走向略有改變，「有開始接到一些改邪歸正的角色。」他也因帥氣的紅毯造型，開始走入時尚圈，最近更就接到人生第一個時尚封面，「本來對著鏡頭對我是高難度的事，但最近半年比較自在了，也真的想要去一趟時裝週。」

談到感情觀，他直言年輕時曾歇斯底里，曾看不起沒能力、或不專業的人，「年輕的時候氣焰很強，現在老了，歇斯底里也歇不起來了。也沒有被玩弄過，或當過工具人。」對於如今的自己，更淡然表示「現在不會妄下定論了。」

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