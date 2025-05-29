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娛樂 最新消息

曾之喬產後首露面！兒子小名曝光 辰亦儒寵妻狂誇：天使媽媽

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾之喬與辰亦儒因《愛似百匯》結緣，2020年閃婚，去年迎來兒子誕生。今（29日）她產後首度公開亮相，出席妮維雅乳液代言活動，大方分享育兒日常，透露兒子小名叫「甜蜜」，是她與兒子之間的專屬暗號。

曾之喬兒子小名叫「甜蜜」，是母子之間的專屬暗號。（記者陳奕全攝）曾之喬兒子小名叫「甜蜜」，是母子之間的專屬暗號。（記者陳奕全攝）

她表示6個月大的兒子已能睡過夜，個性不難帶，但前陣子小感冒讓她心疼不已，「小小身體咳一聲都是痰，覺得心要碎了，要抱著他睡覺，那幾天比較心累、糾結。」

身為新手媽媽，她運用平時閱讀心理學的習慣，在懷孕期間為自己準備了幾封「急救信」自救，「我很常寫信給自己，如果覺得帶孩子崩潰、不如預期、不知道自己為什麼崩潰，我就會打開來看，別人不是肚子裡的蛔蟲，我大概知道哪幾句話可以自己救自己。」所幸至今還未真正需要使用。

談及產後哺乳，曾之喬坦言情緒一度潰堤：「擠不出母乳一直哭，很累，傷口還沒好，老天造人也蠻殘忍，我沒想到這麼辛苦。」後來選擇不再強迫自己擠奶，辰亦儒則安慰她：「沒有關係，兒子喝配方奶也很好。」

曾之喬透露哺乳崩潰，辰亦儒暖心安慰。（記者陳奕全攝）曾之喬透露哺乳崩潰，辰亦儒暖心安慰。（記者陳奕全攝）

曾之喬說和辰亦儒育兒實行「排班制」，相處以互助為主，「夫妻成為父母後，很多事情要更記得另一半是合作對象、夥伴，凡事講清楚就會很舒服。」她最喜歡幫寶寶洗澡，幫兒子戴上小帽子時還會喊：「老公，你來看一下好可愛！」被問寶寶長相，她笑說：「剛出生覺得像老公跟他家人，大一點臉澎起來，沒有特別像誰……皮膚白、頭大、腳長，可能混一起就變自己的模樣。」

對產後變化，她坦承記憶力恢復最慢，「我剛生完孩子講話很慢，找不到詞，會一直想不到要的詞是什麼。」對身材則抱持輕鬆心態，她曾看著產後消不掉的肚子打趣說：「老公你看！我這個小肚肚好可愛。」

曾之喬產後露面出席乳液代言。（記者陳奕全攝）曾之喬產後露面出席乳液代言。（記者陳奕全攝）

至於是否再生第二胎？她表示目前沒想法，並分享辰亦儒對她的感謝與稱讚，「他有不只一次很真心的感謝我的辛苦，成為父母後，感觸變深。他現在很常誇獎我，我不知道是不是好媽媽，他在新手媽媽上給我很多鼓勵讚美，說我是『天使媽媽』怎麼有很多耐心毅力。」她也笑說看見老公的轉變，內心很踏實，「責任感那塊，沒看錯人，多個家人自動承擔更多事，蠻好的。」

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