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娛樂 最新消息

楊貴媚「誤入飯局」被灌酒 乾3杯離席：回家抱馬桶吐

黃姵嘉（左起）、大霈、楊貴媚、莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、鄭志偉、童毅軍出席《喝酒吧！笨蛋》首映記者會。（記者胡舜翔攝）黃姵嘉（左起）、大霈、楊貴媚、莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、鄭志偉、童毅軍出席《喝酒吧！笨蛋》首映記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊貴媚今（29日）出席MyVideo調酒職人影集《喝酒吧！笨蛋》首映記者會，她自招酒量差，醉了會很「盧小小」，所以平常幾乎是滴酒不沾，爆料出道時曾出席餐會，到了現場竟是飯局，席間她想離席，結果竟被要求喝3杯紹興酒才能走，她豪邁照做，但回家超醉，「我那一夜就抱著馬桶吐。」

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楊貴媚在《喝酒吧！笨蛋》飾演酒吧常客「馮姐」，拋下都市生活到海邊開民宿，以豐富人生經驗犀利又溫柔地點出年輕人的困惑。她笑說：「馮姐那種話語既犀利又帶溫度，讓人又怕又想靠近，特別有魅力。」

楊貴媚（右）在《喝酒吧！笨蛋》飾演酒吧常客「馮姐」，左為莫子儀。（記者胡舜翔攝）楊貴媚（右）在《喝酒吧！笨蛋》飾演酒吧常客「馮姐」，左為莫子儀。（記者胡舜翔攝）

身為金馬影后，楊貴媚分享過去被逼喝酒的經驗，透露當時剛出道，不懂什麼叫潛規則，電視台跟她說有一個餐會，但她以為是同仁們的餐會，就不以為意出席。到了餐廳，發現現場座位竟是「梅花座」，她心想「這下慘了，我不會喝酒，今天晚上這餐怎麼過。」，開始喝酒，這下慘了，我又不會喝酒。」

席間楊貴媚發現大家喝開狂灌酒，她有感再坐下去會更慘，便鼓起勇氣說要先離席，結果被要求乾完三杯紹興酒才能走，她說：「我也不知哪來的膽，只是想要趕快離開那裡。」她真的乖乖照做，當場將三杯紹興酒喝完，「回就醉了，抱著馬桶吐一夜，我才知道喝完紹興酒吐很臭。」她也說不覺得委屈，「後來想一想，還好我回家了，也見了個大場面。」

楊貴媚自招酒量很差。（記者胡舜翔攝）楊貴媚自招酒量很差。（記者胡舜翔攝）

楊貴媚提到，以前媽媽煮四物湯加酒，妹妹騙她喝要一整碗，她喝完開始發酒瘋，進房間叫爸爸起床尿尿，爸爸被她的舉動嚇到，她甚至還並叫弟弟煮麵給她吃，弟弟煮了泡麵，她「盧小小」說：「不要，我要米粉！」還一直挑剔弟弟給的筷子。她有次拍電影，拍片時誤喝真酒，「乾下去的時候，我覺得自己燒掉了，喝完十分鐘後我就醉了，後面幾場戲我都不能拍，我喝酒很盧，應該沒有人會讓我喝。」

楊貴媚分享，拍攝《喝酒吧！笨蛋》只要酒杯靠近嘴巴，導演樓一安就會喊卡，笑說：「其實我也滿悶的，因為每一杯酒都很漂亮，氣氛都超好，沒有喝到真的是我的損失。」

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