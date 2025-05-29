《還珠格格》又來了！ 翻拍短劇主角變成「穿書女」

短劇版的《還珠格格》今日舉行開機。（左起）焉栩嘉、徐媛屹娜、胡連馨、羅一舟。（本報合成圖，翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣作家瓊瑤筆下的《還珠格格》翻拍成電視劇之後膾炙人口，劇中人物個個都成了大明星，且經過拍續集、翻拍……熱度始終居高不下。近日又傳出《還珠格格》又要翻拍成「微短劇」，連內容都跟著與時俱進，成為現代女星穿進《還珠格格》書內變成功女還要完成任務的全新內容。今（29）日於橫店影視城舉開機儀式，5位主角也合體亮相。

短劇版《還珠格格》由胡連馨扮演女主角，飾演「林歲歲」一角。（翻攝自IG）

微短劇版的《還珠格格》以經典故事劇情為基礎，預計拍攝30集，每集長度約15分鐘。女主角胡連馨在劇中飾演名為「林歲歲」的女明星，意外穿越時空進入《還珠格格》書中世界，並成為皇后宮中的打掃宮女。

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《還珠格格》主要演員今日在橫店舉行開機儀式。（翻攝自微博）

男星羅一舟飾演「景淵」、焉栩嘉飾演「五阿哥」永琪、袁梓銘飾演「爾康」、徐媛屹娜飾演「紫薇」，5位主角一字排開，本劇也邀請到瓊瑤的媳婦何琇瓊擔任監製，預計拍攝天數為30日，冀望能在暑假檔播出。

高知名度的《還珠格格》如今要順應潮流拍成短劇，加上劇情有大幅度的變化，不知道原本的粉絲是否能接受。

中國男星周杰與《還珠格格》原作者瓊瑤。（翻攝自微博）

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