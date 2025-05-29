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娛樂 最新消息

新北海洋獨立音樂大賞決戰淡水 30強力拚決賽門票

「2025新北市河海音樂季」音樂浪潮強勢來襲。前30強決戰淡水漁人舞台，圖為2024年資料照。（新北觀旅局提供）「2025新北市河海音樂季」音樂浪潮強勢來襲。前30強決戰淡水漁人舞台，圖為2024年資料照。（新北觀旅局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市河海音樂季—海洋獨立音樂大賞」今天（29日）公布前30強樂團名單，30強將於6月20日至22日下午3點30分至晚上9點在淡水漁人舞台現場演出，脫穎而出前10強樂團將進入貢寮海洋音樂祭舞台，爭奪「海洋獨立音樂大賞」年度最強樂團寶座。

「海洋獨立音樂大賞」30強入選樂團作品風格多元、題材豐富，展現台灣音樂創作的能量。（新北觀旅局提供）「海洋獨立音樂大賞」30強入選樂團作品風格多元、題材豐富，展現台灣音樂創作的能量。（新北觀旅局提供）

「海洋獨立音樂大賞」30強入選樂團將於6月20日至22日於淡水漁人舞台角逐晉級10強的榮耀。（新北觀旅局提供）「海洋獨立音樂大賞」30強入選樂團將於6月20日至22日於淡水漁人舞台角逐晉級10強的榮耀。（新北觀旅局提供）

市府觀旅局表示，年度大型音樂盛會「新北市河海音樂季」提供原創音樂樂團與歌手表現舞台，而「海洋獨立音樂大賞」透過音樂作品遴選與競賽，培育眾多傑出的獨立創作樂團與歌手，讓台灣原創音樂更加多元與蓬勃發展。

「獨立音樂大賞」晉級前10強，將進入貢寮國際海洋音樂祭主舞台爭奪年度最強樂團寶座。（新北觀旅局提供）「獨立音樂大賞」晉級前10強，將進入貢寮國際海洋音樂祭主舞台爭奪年度最強樂團寶座。（新北觀旅局提供）

觀旅局指出，新北市有豐富的河海自然資源，今年貢寮海灘延續音浪，淡水河岸也規劃一系列音樂活動，預計從六月底起陸續推出。活動詳情可至新北市觀光旅遊網、臉書粉專「新北旅客」或「新北市河海音樂季」查詢。

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