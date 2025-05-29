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BLACKPINK Jisoo親哥遭爆偷拍性愛片！疑多女受害 公司緊急回應

Jisoo親哥哥遭爆偷拍性愛片。（翻攝自IG）Jisoo親哥哥遭爆偷拍性愛片。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團BLACKPINK日前才宣布全面合體回歸，並將於10月重返高雄開唱，掀起粉絲期待。怎料，今（29）成員Jisoo的36歲親哥哥金政勳竟被爆出非法偷拍性愛片的醜聞，經紀公司「BLISSOO」也緊急回應了。

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據韓媒報導，一名女網友在社群平台以「被BLACKPINK Jisoo哥哥偷拍了」為題發文爆料，發文者指控表示，「某天在他（Jisoo哥哥）家裡發生性關係，後來才發現他用偷拍攝影機拍下了整個過程。」此外，該發文者還爆料，Jisoo的哥哥甚至將影片分享給朋友，並且還擁有其他女性的非法影片，該網友稱正考慮採取法律行動，如果有必要，也會與其他受害者一起站出來發聲。

不過該貼文在發布幾小時後就被刪除，而面對相關指控，Jisoo的哥哥回應媒體強調，「這些指控毫無根據」，並且打算對發文者提告，目前Jisoo的經紀公司BLISSOO則回應，正在釐清相關事實。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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