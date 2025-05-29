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娛樂 最新消息

祈錦鈅親破婚變傳聞！揭兩人相處：我們不靠法律靠真心

阿沁《記得愛2.0》世界巡迴演唱會於台北華山 Legacy正式展開首站演出。（FIF打歌舞台提供）阿沁《記得愛2.0》世界巡迴演唱會於台北華山 Legacy正式展開首站演出。（FIF打歌舞台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕祈錦鈅與圈外老公「A先生」結婚兩年，上週突傳婚姻亮紅燈，今（29日）她出席阿沁活動，公開回應婚變傳聞，強調雙方感情並無異狀，「謝謝大家關心，我覺得我們的關係不是靠法律維持，是靠真心維持。」

祈錦鈅坦言看到報導十分錯愕，老公則一如往常地「天兵」，完全不知道發生什麼事，兩人因此多相處了兩天，她說：「老公不是一個會管別人的人，我們的關係不存在誰管誰？婚變已經不知道是誰爆料，最終還是希望大家的關注回到我表演上，因為私生活浪費社會資源不是我所期望的。」對於外界誤會她對另一半放話，她也一併否認。

祈錦鈅現身駁婚變。（FIF打歌舞台提供）祈錦鈅現身駁婚變。（FIF打歌舞台提供）

談及如何經營婚姻，祈錦鈅自認還是新手，沒有什麼秘訣，雖然對婚姻有很多想法，但很難用幾句話去定義，被問起育兒生活，她笑說小女兒越來越有自己的想法：「小孩個性比較像我，精力旺盛，她現在有小性格，有自己的想法了。」對於是否計畫再添一胎？她立刻搖頭直言：「先不要，努力賺錢比較重要。」

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