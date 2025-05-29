晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（影）YOASOBI神曲播放量破6億 創多項紀錄

日本天團YOASOBI所演唱的動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉創下多項紀錄。（本報資料照，記者王文麟攝）日本天團YOASOBI所演唱的動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉創下多項紀錄。（本報資料照，記者王文麟攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本天團YOASOBI所演唱的動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉（ IDOL ） 不但是粉絲心中的神曲，更創下多項紀錄。該曲MV在YouTube頻道上點閱次數突破6一次，是日本歌曲在YouTube播放量排名第三名，速度也直起直追，造成第二名〈打上花火〉壓力。

日本天團YOASOBI所演唱的動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉創下多項紀錄。（本報資料照，記者王文麟攝）日本天團YOASOBI所演唱的動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉創下多項紀錄。（本報資料照，記者王文麟攝）

相關新聞：（影）安芝儇被誤認為「李多慧」 暴走畫面曝光

2023年4月12日發行的〈アイドル〉，在Billboard JAPAN綜合歌曲排行榜「JAPAN Hot 100」連續21週獲得冠軍，刷新Billboard JAPAN史上最長連續冠軍紀錄。目前該曲在串流平台總播放次數突破9億次，並在多個國際排行榜上創下佳績，其中包括：美國告示牌「Global Excl. U.S.」（全球不含美榜）冠軍、Apple Music「全球前100大單曲」冠軍、YouTube Music Charts「全球前100首熱門歌曲」冠軍等，接連締造J-POP史上首見的輝煌紀錄。

日本歌曲YouTube播放量前三名有兩首是米津玄師作品。（翻攝自IG）日本歌曲YouTube播放量前三名有兩首是米津玄師作品。（翻攝自IG）

目前日本歌曲YouTube播放量前三名為：作曲鬼才米津玄師演唱TBS電視劇《法醫女王》主題曲〈Lemon〉播放量9.2億次、歌手DAOKO與米津玄師合作的〈打上花火＞，該曲也是新房昭之執導動畫電影《煙花》主題曲，播放量6.6億次、YOASOBI演唱動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉MV播放量6億次。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中