（影）YOASOBI神曲播放量破6億 創多項紀錄

日本天團YOASOBI所演唱的動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉創下多項紀錄。（本報資料照，記者王文麟攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本天團YOASOBI所演唱的動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉（ IDOL ） 不但是粉絲心中的神曲，更創下多項紀錄。該曲MV在YouTube頻道上點閱次數突破6一次，是日本歌曲在YouTube播放量排名第三名，速度也直起直追，造成第二名〈打上花火〉壓力。

日本天團YOASOBI所演唱的動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉創下多項紀錄。（本報資料照，記者王文麟攝）

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2023年4月12日發行的〈アイドル〉，在Billboard JAPAN綜合歌曲排行榜「JAPAN Hot 100」連續21週獲得冠軍，刷新Billboard JAPAN史上最長連續冠軍紀錄。目前該曲在串流平台總播放次數突破9億次，並在多個國際排行榜上創下佳績，其中包括：美國告示牌「Global Excl. U.S.」（全球不含美榜）冠軍、Apple Music「全球前100大單曲」冠軍、YouTube Music Charts「全球前100首熱門歌曲」冠軍等，接連締造J-POP史上首見的輝煌紀錄。

日本歌曲YouTube播放量前三名有兩首是米津玄師作品。（翻攝自IG）

目前日本歌曲YouTube播放量前三名為：作曲鬼才米津玄師演唱TBS電視劇《法醫女王》主題曲〈Lemon〉播放量9.2億次、歌手DAOKO與米津玄師合作的〈打上花火＞，該曲也是新房昭之執導動畫電影《煙花》主題曲，播放量6.6億次、YOASOBI演唱動漫《我推的孩子》主題曲〈アイドル〉MV播放量6億次。

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