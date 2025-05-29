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郎祖筠初登《飢餓》玩到壓力爆表 許孟哲喊「不敢撞」怕鬧上新聞

蔡黃汝（左起）、峮峮、郎祖筠、黃仁甫一起宣傳舞台劇。（中視提供）蔡黃汝（左起）、峮峮、郎祖筠、黃仁甫一起宣傳舞台劇。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《飢餓遊戲》日前前進雲林土庫出外景，主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮與來賓郎祖筠、黃鐙輝、琳妲、小葳葳、劉心語一同參與任務。郎祖筠為宣傳音樂輕喜劇《老闆～來碗陽春麵》首度參戰，介紹此劇是沈浸式舞台劇，「坐圓桌區還能邊看邊吃麵配小菜」，而王仁甫也特別參與演出。

節目上眾人輪番宣傳活動，許孟哲介紹與炎亞綸的限定團體、孫協志宣布11月將辦個人演唱會，蔡黃汝提到高雄路跑，峮峮則推廣IG帳號，讓製作人笑說：「水啦，五個1350」，現場氣氛熱絡。

蔡黃汝（左起）、黃鐙輝、郎祖筠、峮峮、王仁甫遊戲對戰前隊呼。（中視提供）蔡黃汝（左起）、黃鐙輝、郎祖筠、峮峮、王仁甫遊戲對戰前隊呼。（中視提供）

節目進行「美食連線賽」時，黃鐙輝自嘲「我可是雲林若瑟醫院出生的」，引發爆笑。而體力關卡「背對背胯下搶可可PK賽」更成全場高潮，許孟哲對上郎祖筠，一開場王仁甫就打心理戰：「郎姐出道時你還在幼稚園。」孫協志也警告：「你怎麼好意思撞郎姐？」讓許孟哲壓力超大。

許孟哲（右）玩遊戲準備撞飛郎祖筠。（中視提供）許孟哲（右）玩遊戲準備撞飛郎祖筠。（中視提供）

郎祖筠一句「你撞沒關係，我只是學生很多」讓氣氛緊繃，製作人更狠：「地墊只給郎姐。」許孟哲急忙說：「護膝全給郎姐包腿！」比賽開始前他猶豫說：「我原本想好的招式現在不敢用了」，王仁甫持續洗腦「尊重長輩」，讓他陷入兩難。郎祖筠補刀：「你撞飛我，會上很大新聞喔！」讓這場PK變成最爆笑、最壓力山大的名場面。

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