大霈「守身如玉」獻莫子儀螢幕初吻 認「值得嬌傲」親完雀躍回家

黃姵嘉（左起）、大霈、楊貴媚、莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、鄭志偉、童毅軍出席《喝酒吧！笨蛋》首映記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大霈」李霈瑜今（29日）出席MyVideo調酒職人影集《喝酒吧！笨蛋》首映記者會，劇中與男主角莫子儀有吻戲，她招認這是自己的螢幕初吻，令全場感到訝異，她笑說：「我一直守身如玉，（螢幕初吻）獻給了莫哥，我真的覺得很榮幸。」

導演樓一安笑稱，當時拍戲得知是大霈的螢幕初吻，「我還不相信。」黃姵嘉也說：「這個沒有人會相信吧！因為拍戲很容易就會有吻戲。」大霈聽到當場笑喊：「你們覺得我是什麼樣的人啊？」她稱過去拍戲沒親過任何人，「我只有被劉冠廷親過額頭，但我沒有親他。」自嘲是戲劇新人，「這是很令我緊張的一個體驗。」

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莫子儀（圖）毫不知情自己奪了大霈的螢幕初吻。（記者胡舜翔攝）

《喝酒吧！笨蛋》殺青近2年，莫子儀毫不知情自己奪了大霈的螢幕初吻，大霈當場笑著怨：「你奪走我的初吻，你還不知道。」她覺得親起來滿自然的，「這是一個很有趣的體驗，我以為我會很害羞、緊張到沒辦法執行，但是我專注在表演、專注在角色。」笑說當天拍完，帶著雀躍的心情回家，「回家用跳上車的，親到莫子儀了，是不是很值得嬌傲。」莫子儀感謝大霈的信任，認為演員要相互信任。

黃姵嘉（左）、大霈出席《喝酒吧！笨蛋》首映記者會。（記者胡舜翔攝）

大霈先前被拍到和法國名導哈希德阿米（Rachid Hami）甜蜜勾手散步，她先前稱兩人「戀人未滿」，今被問是否成為戀人，她說：「他人還沒回來，就先這樣子吧！」她稱兩人仍有聯絡，「但就是沒有要去開啟這話題，正常相處」，至於是否有情感上的交流？她說：「順其自然的交流。」

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，5月30日起於台灣大哥大MyVideo首播，每週五新集數上架。

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