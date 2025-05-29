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娛樂 最新消息

否認有性受偷拍指稱全程自願 孫生被捕送辦

〔記者劉慶侯／台北報導〕網紅「反骨男孩」前成員孫生，去年襲臀A女挨告性騷擾遭判刑但可上訴，結果當時同行的B女又控告孫生偷拍性愛畫面。台北地檢署今日指揮台北市刑大科偵隊將孫生逮捕，並查扣手機。警訊中，孫生堅稱「全程都是女方自願」。訊後移送台北地檢署。

孫生訊後移送台北地檢署。（翻攝自IG）孫生訊後移送台北地檢署。（翻攝自IG）

一直爭議不斷的網紅「反骨男孩」成員孫生，去年間因所謂的襲臀事件，遭A女挨告性騷擾，一審被判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，可上訴。

不料，事後，當時同行的女性友人B女，又在今年5月18日，在網路平台上自曝也被孫生強吻，並被偷叫車載去汽車旅館，後來離不開，只想趕快把事情做完離開。她說：可惜證據不足，選擇不提告，只是回想起來仍心有餘悸，說：「他真的很噁」。

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當時孫生對她的說法也隨即公開反擊，指稱確實與B女拍了好多段性愛影片，但「都是女方自願」，且B女跟鏡頭有互動，還對鏡頭說：「把我X壞掉」。

不過，台北地檢署今日指揮台北市刑大科偵隊前往孫生租住處將他逮捕，警方在搜索中，並當場查扣對方手機。警方訊問中，孫生堅稱表示根本未曾有偷拍行為，全程都是B女自願行為。

警方簡短訊問後，依涉嫌妨害秘密罪移送移送台北地檢署偵辦。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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