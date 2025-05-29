加價賣演唱會門票被罰10倍 黃牛擺爛不繳罰金被強制扣薪

〔記者黃佳琳／高雄報導〕翁姓黃牛在網路加價轉售音樂才子LAUV的演唱會門票被檢舉，高市文化局調查屬實，對他祭出票價10倍罰單，開罰7萬6千元，翁擺爛不繳被移送至行政執行署高雄分署強制執行，翁擔心財產被查封乖乖繳錢，另名羅姓黃牛也因賣票被罰4萬2千元，但他名下沒有財產，遭每月強制扣薪4千元抵繳罰鍰。

羅姓黃牛賣加價販售鄭中基演唱會門票被罰10倍，擺爛不繳罰金被強制扣薪（翻攝鄭中基臉書粉專）

高雄分署指出 ，美國破百億串流收聽音樂才子LAUV在台灣舉辦演唱會，翁姓黃牛上網搶到票後，竟加價進行販售，遭民眾檢舉後，文化局展開調查，確認翁姓黃牛的行為觸法，因此依規定對他祭出票價10倍的罰金，開罰7萬6千元；但翁姓黃牛收到罰單後拒繳，案件被移送至行政執行署高雄分署強制執行，執行官發現，翁姓黃牛名下有財產，通知他再不繳錢就要查封拍賣，翁此時才驚覺大事不妙，乖乖繳清罰鍰。

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另名羅姓黃牛則是在網路加價販售鄭中基2024年演唱會門票，一樣遭民眾檢舉後，經文化局調查屬實開出10倍罰單，羅男收到4萬2千元罰單後也擺爛沒當一回事，被移送至行政執行署高雄分署強制執行，執行官發現，羅的名下雖然沒有財產，但他有正當工作，通知他到案協調後，決定每月強制扣薪4千元抵繳罰鍰，直到全額清償罰鍰為止。

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