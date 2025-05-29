胡瓜出道40年首次辦見面會 歐弟「模仿張學友」差點被趕下台

〔記者侯家瑜／台北報導〕由胡瓜開設的Youtube頻道《下面一位》，創立一年內即達到30萬訂閱，人氣非常火紅。29日發布最新一集，記錄下面一位粉絲見面會的籌備以及幕後花絮，由於胡瓜曾在直播中向粉絲允諾，達到30萬訂閱就舉辦見面會，對此胡瓜不食言，盡心盡力的籌備，超級寵粉的他更是準備了精美大禮包，希望能和粉絲朋友近距離同樂，以及共同慶祝創立頻道周年。

胡瓜出道40年首次辦見面會。（下面一位提供）

除此之外，這也是胡瓜出道40多年首次舉辦見面會，邀請了演藝圈許多藝人好友，包括康康、陳亞蘭、歐弟等等力挺助陣，卡司陣容強大，表演超級精彩毫無冷場，讓不少當天前來的粉絲朋友讚嘆：「這哪是見面會！完全是演唱會等級的規格！」而前來支持的觀眾年紀橫跨5歲小孩到90歲的長輩，見證胡瓜的魅力之強大。

請繼續往下閱讀...

胡瓜（左起）首場見面會邀請康康、籃籃。（下面一位提供）

其中見面會也重現胡瓜的節目《綜藝大集合》的經典遊戲一張桌子搶紅包，隨機抽籤和粉絲朋友同樂，由胡瓜親自擔任裁判吹哨，只不過有粉絲因為見到胡瓜太過興奮，居然全身都在發抖。胡瓜更是化身主委，現場加碼遊戲獎金，讓粉絲直呼過癮。

見面會最後邀請胡瓜愛徒歐弟擔任壓軸，歐弟現場模仿起張學友，一連串唱了許多經典名曲，彷彿是天王也蒞臨現場一樣，還有胡瓜的《沒大沒小》，唱上癮的停不下來，讓胡瓜開玩笑差點把歐弟趕下場，師徒之間有默契又有愛的互動也為見面會增添了許多笑料。

胡瓜出道40年首次辦見面會。（下面一位提供）

胡瓜也直擊幕後休息室，準備了抽抽樂藝人朋友們玩隨機問答，其中一集請女兒小禎為胡瓜的唱跳實力評分，小禎頻頻肯定爸爸的能力但遲遲說不出分數，語塞又停頓，開玩笑表示：「不要這樣傷感情啦！在我心中一定是一百分！」也對鏡頭獻吻示愛，看出父女間的好感情。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法