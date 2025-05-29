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中山美穗獨子放棄繼承鉅額遺產 恐落入「決裂」母親手中

中山美穗鉅額遺產恐將由斷絕關係的母親繼承。（翻攝自IG）中山美穗鉅額遺產恐將由斷絕關係的母親繼承。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星中山美穗於去年12月在家中猝逝，享年54歲，令大批粉絲心碎，而她生前留下的鉅額遺產也成為關注焦點。據日媒報導，她與作家前夫辻仁成所生的21歲獨子，已正式放棄繼承權，而這筆遺產恐落入關係早已決裂的母親手中。

相關新聞：中山美穗留下鉅額遺產！兒放棄繼承 母子斷聯10年內幕曝光

據《女性自身》報導，中山美穗與兒子幾乎斷絕往來，雖然在她離世後曾返日參加喪禮，但最終仍放棄中山美穗的高額財產。而這筆可能高達20億日圓（約台幣4.1億元）的遺產，依法將由她的母親繼承。

知情人士透露，中山美穗（右）與妹妹中山忍與母親長年關係疏遠。（翻攝自X）知情人士透露，中山美穗（右）與妹妹中山忍與母親長年關係疏遠。（翻攝自X）

知情人士透露，中山美穗與妹妹中山忍其實與母親長年處於關係疏遠的狀態，根據中山美穗生前著作《因為有一座溫柔的城市》記載，母親在兩姊妹年幼時離異，姊妹倆一度被寄養在親戚或奶奶家。儘管中山美穗成名後，讓母親擔任她設立的經紀公司代表、掌管收入，但後來卻發現公司餘額越來越少，她與母親的關係也逐漸惡化。

中山美穗於2012年關閉原本的公司，與妹妹另外成立新公司，從此跟母親斷絕聯繫。如今，她生前累積的大筆錢財及創作成果，最終可能將由與她關係決裂、曾發生金錢糾紛的母親接手，不免令人感到唏噓。

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