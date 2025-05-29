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大馬女星遭台灣髮廊燙傷！淚控電捲棒砸臉「店家惡意失聯不道歉」

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞女星劉倩妏來台發展將滿10年，參與多部戲劇演出表現備受肯定，未料她近日在台北市東區知名髮廊洗頭造型時，竟遭近200度高溫的電捲棒自高處墜落砸中，導致左臉顴骨與大腿燙傷，她強忍劇痛冰敷卻僅獲免單與幾張折價券，淚控店家事後惡意失聯，未有一句致歉慰問，心寒不已。

劉倩妏在北市東區髮廊遭電捲棒燙傷臉部，淚控業者事後態度消極「未有一句道歉」。（組合照，翻攝自臉書）劉倩妏在北市東區髮廊遭電捲棒燙傷臉部，淚控業者事後態度消極「未有一句道歉」。（組合照，翻攝自臉書）

劉倩妏上月27日初踏該間髮廊後衍生出後續事件，她依然選擇理性處理，當晚即透過訊息與電話與髮廊聯繫，對方也表明會保持聯絡。豈料，她的臉部隔日紅腫惡化，經醫師診斷為一級燙傷，對她的演藝生涯帶來實質性的影響，特別是色素沈澱等後遺症，讓她承受極大壓力，沒想到業者此後卻完全失聯，態度冷漠消極至今超過1個月，音訊全無。

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「最令人心寒的事情發生了。」劉倩妏無奈坦言明白服務業不易，試圖和平解決但長期無視的冷處理讓她不得不站出來控訴，同時痛批髮廊1個多月來，沒有任何一通慰問電話、一句道歉，對她的主動聯繫不讀不回，徹底切斷了溝通渠道，「毫無責任感、同理心、悔意」，僅在事發當日以幾張折價券賠罪，讓她氣憤又無奈「幾張折價券在此刻顯得如此諷刺與廉價」。

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