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舒華聲援中國命案遭批「舔共」 無奈親揭背後原因

舒華為中國命案聲援引起爭議。（翻攝自IG）舒華為中國命案聲援引起爭議。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團I-DLE台灣成員葉舒華28日睽違一年更新微博，替去年中國成都一起駭人命案發聲，不過此舉卻引發部分台灣網友不滿。對此，她也親自留言區澄清動機。 

相關新聞： 舒華「簡體中文」發文痛斥中國命案 遭酸：台灣出事怎沒發聲

去年中國成都發生一起駭人命案，一名女子遭鄰居狂捅10刀致死，但嫌犯事後被鑑定出患有思覺失調症，因此可能獲得減刑，引起不少人砲轟。舒華也在微博以簡體中文發文替該名受害女子抱不平，直呼法律應保護「正常」且對社會有貢獻之人，痛批兇手不應拿精神疾病當作免死金牌。

不過這一舉動卻讓不少台灣網友感到心寒，認為舒華在台灣發生三峽車禍及先前的剴剴案時都沒有發聲，但也有粉絲心疼護航，指出她過去即使多次遭到小粉紅出征，都未因此轉發中共官媒的「統戰」貼文，始終堅持自己的底線，認為舒華這次聲援並非「為中國發聲」，而是為了全體女性發聲。

面對外界的質疑，舒華本人也在留言區回應表示，「我的發聲不是給自己炒熱度，不用過度放大我的行為，不用讚頌也不用說多偉大，我只想讓這個社會重視這個案件！好讓女孩安息，還她的母親一個遲來的公正！」

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