劉畊宏爆「700萬債務纏身」 親曝內情：不是我借的是代還

劉畊宏工作室發出聲明澄清。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕劉畊宏與王世均早在2014年合作開設餐廳，當時向友人史金生借貸700萬元作為周轉資金，卻最終無法如期償還，導致2022年雙方對簿公堂。法院審理後判決劉畊宏需償還全額700萬元。對此新聞曝光後，劉畊宏透過工作室發出聲明澄清，強調自己並非實際借款人，而是出於情義為朋友作保。在朋友無力償還的情況下，他已履行擔保人義務，完成代償。

劉畊宏工作室回應債務如下：

嚴正聲明

近日，有關本公司旗下藝人劉畊宏（以下簡稱藝人）被曝「借700萬台幣不還」等不實內容被廣泛關注並引發熱議，相關資訊從標題到內容均與實際情況存在事實出入。為避免進一步輿論發酵誤導公眾，本公司特此聲明如下：

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1、相關資訊內容提及的借款事宜，系藝人朋友向史金生借款，藝人並非實際借款人，藝人出於友情而作為該借款行為的擔保人。在其朋友無力償還的情況下，藝人履行了擔保責任進行了代還。

2、有關涉及史金生與藝人個人糾紛，案件已於2024年1月案結，雙方已不存在爭議或糾紛事項，不存在「近日遭起訴」情形。

3、未有任何人士、主體就藝人劉晰宏被曝借700萬台幣事宜向藝人、藝人經紀人進行詢問或求證。事件原發報道媒體《鏡週刊》及其經營主體精鏡傳媒股份有限公司也從未向藝人、藝人經紀人進行詢問或求證。

有關網路資訊從標題到內容均有嚴重失實情形，已涉及侵害藝人名譽權等權利，亦侵害了本公司合法權益，本公司保留採取一切法律手段維護自身合法權益的權利。希望大家理性甄別網路資訊，不造謠，不信謠，不傳謠，共同營造和維護健康和諧的網路環境。

本公司友情提示廣大網友在為他人做擔保時一定要理性思考，瞭解擔保風險和保證責任，避免不必要糾紛的發生。

特此聲明

昆山天賦星球文化傳媒有限公司

2025年5月29日

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