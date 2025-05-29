不吃鮑魚？家寧男閨密爆「有孩子、吻女模」 本人解釋一次看

范成章捲入「家寧與Andy」風波。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube團體「眾量級」前情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，Andy拍片控訴，家寧與一位「男閨密」過從甚密，對方身份被起底，是位公開出櫃的男藝人范成章；對此，范成章直言「不吃鮑魚」，表明自己不喜歡女性，卻被網友踢爆，他已經離婚還有小孩，就連過往與女性接吻的畫面也被挖出，逼得他今（29日）再次發聲澄清。

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對於Andy指控的指控，范成章27日親上火線回應，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，被騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心」，表明自己不喜歡女生，且他與家寧的關係已漸行漸遠。豈料，有網友質疑，「不吃鮑魚那前妻怎麼回事？小孩又是怎麼蹦出來的？」范成章解釋，「小孩我哥的，哪來的前妻啦！不要影響我徵友！」

此外，有網友挖出范成章與一名金髮女生接吻的親密照，質疑他的真實性向，據《ETtoday星光雲》報導，范成章指出，該女子是曾經合作過的模特兒，影片中也有另一位合作的男性，一樣有接吻。

范成章指出，與自己接吻的女模只是合作對象。（翻攝自Threads）

至於臉書社團瘋傳，范成章以前的限時動態，只見他與一名剛出生的嬰兒合照並喊「辛苦老婆了」，他則再次重申，小孩是哥哥的，並稱「老婆」只是當時隨手亂打，坦言小孩長得像兒時的自己，「我也很疼那個小孩，還有那個小孩叫我daddy，只是玩笑。」

范成章澄清，孩子是哥哥的。（翻攝自IG）

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值得一提的是，有網友起底，范成章2022年PO出一張與一名性感女生的照片，循線推測該名女子就是家寧，他澄清，「上空根本不是家寧，是我的另外一個生小孩的好朋友」。

范成章說明，上空女子不是家寧，是另外一個好友。（翻攝自IG）

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