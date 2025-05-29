黃鐙輝越南撩妹翻車！被阿姨認錯「黃橙輝」 糗翻現場

左起黃鐙輝、張文綺、Elly、陳怡婷、台語老師與詹姆士一同到市場大採購。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃鐙輝、詹姆士在《行！鬥陣出國去！》本週攜張文綺、陳怡婷飛越南胡志明市展開爆笑冒險。在地台商 ELLY 擔任地陪，帶大家直攻濱城市場，狂嗑咖啡、腰果、波羅蜜，還驚見「蛇蠍藥酒」嚇歪全場。張文綺火力全開殺價，戰利品大豐收。

除了吃喝玩樂，節目也深入挖掘 ELLY 的人生故事。她分享自己從接手家中越南餐廳起步，轉戰冷凍食品業，與丈夫攜手打拼二十年，更依據當地口味改良台灣香腸，闖出一片天。黃鐙輝、陳怡婷還親自體驗香腸製作，感受異地創業的不易與堅持。

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左起黃鐙輝與陳怡婷一起煎香腸並詢問 Elly如何才能美味。（公視台語台提供）

四位主持人與 ELLY 臨時組成「越南五結義」，挑戰烈度高達40%的蛇酒。黃鐙輝開玩笑問：「喝了會 pìn-piàng-kiò？軟轎變天柱？」結果真正拿起酒杯時卻緊張到手抖，詹姆士一喝也臉紅耳辣，笑聲不斷。ELLY打趣提醒：「大家晚上要小心喔！」

左起陳怡婷、Elly與張文綺穿上傳統服裝，與黃鐙輝、詹姆士結拜「越南五結義」。（公視台語台提供）

一行人轉戰當地打卡熱點「胡志明書街」，在書籍巴士前拍照留念。期間，一位六旬阿姨認錯人，高喊「黃橙輝！」全場爆笑。更妙的是，黃鐙輝還搭訕阿姨的女兒，詢問是否單身、想不想加 Line，結果被張文綺吐槽：「你不怕岳母萁媽會看到喔？」

《行！鬥陣出國去！》為台灣首檔全台語出國旅遊實境節目，集結詹姆士、黃鐙輝、邵大倫、孫淑媚、黃姵嘉、籃籃輪流搭檔主持，實地走訪東亞各國，採訪旅外台人的生活故事。節目以親切的台語與熟悉情感串起海外經驗，展現台灣熱情，也凸顯台語文化的溫暖與韌性。

節目每週六晚間8點至10點在公視台語台14頻道與 YouTube 同步首播。

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