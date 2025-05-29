晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃鐙輝越南撩妹翻車！被阿姨認錯「黃橙輝」 糗翻現場

左起黃鐙輝、張文綺、Elly、陳怡婷、台語老師與詹姆士一同到市場大採購。（公視台語台提供）左起黃鐙輝、張文綺、Elly、陳怡婷、台語老師與詹姆士一同到市場大採購。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃鐙輝、詹姆士在《行！鬥陣出國去！》本週攜張文綺、陳怡婷飛越南胡志明市展開爆笑冒險。在地台商 ELLY 擔任地陪，帶大家直攻濱城市場，狂嗑咖啡、腰果、波羅蜜，還驚見「蛇蠍藥酒」嚇歪全場。張文綺火力全開殺價，戰利品大豐收。

除了吃喝玩樂，節目也深入挖掘 ELLY 的人生故事。她分享自己從接手家中越南餐廳起步，轉戰冷凍食品業，與丈夫攜手打拼二十年，更依據當地口味改良台灣香腸，闖出一片天。黃鐙輝、陳怡婷還親自體驗香腸製作，感受異地創業的不易與堅持。

左起黃鐙輝與陳怡婷一起煎香腸並詢問 Elly如何才能美味。（公視台語台提供）左起黃鐙輝與陳怡婷一起煎香腸並詢問 Elly如何才能美味。（公視台語台提供）

四位主持人與 ELLY 臨時組成「越南五結義」，挑戰烈度高達40%的蛇酒。黃鐙輝開玩笑問：「喝了會 pìn-piàng-kiò？軟轎變天柱？」結果真正拿起酒杯時卻緊張到手抖，詹姆士一喝也臉紅耳辣，笑聲不斷。ELLY打趣提醒：「大家晚上要小心喔！」

左起陳怡婷、Elly與張文綺穿上傳統服裝，與黃鐙輝、詹姆士結拜「越南五結義」。（公視台語台提供）左起陳怡婷、Elly與張文綺穿上傳統服裝，與黃鐙輝、詹姆士結拜「越南五結義」。（公視台語台提供）

一行人轉戰當地打卡熱點「胡志明書街」，在書籍巴士前拍照留念。期間，一位六旬阿姨認錯人，高喊「黃橙輝！」全場爆笑。更妙的是，黃鐙輝還搭訕阿姨的女兒，詢問是否單身、想不想加 Line，結果被張文綺吐槽：「你不怕岳母萁媽會看到喔？」

《行！鬥陣出國去！》為台灣首檔全台語出國旅遊實境節目，集結詹姆士、黃鐙輝、邵大倫、孫淑媚、黃姵嘉、籃籃輪流搭檔主持，實地走訪東亞各國，採訪旅外台人的生活故事。節目以親切的台語與熟悉情感串起海外經驗，展現台灣熱情，也凸顯台語文化的溫暖與韌性。

節目每週六晚間8點至10點在公視台語台14頻道與 YouTube 同步首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中