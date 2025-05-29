小8驚豔坎城紅毯！奧斯卡導演當面喊讚

隨左撇子女孩前進坎城影展，小8堅定對戲劇熱愛。（晨邦國際提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小8」張允曦上週隨電影《左撇子女孩》首度踏上法國坎城影展紅毯，登上電影級世界殿堂。她笑說：「我比想像中冷靜，可能因為這場面在夢裡練習太多次了吧！」真正讓她內心尖叫的，是與該片編劇——同時也是去年奧斯卡最佳原著劇本與導演獎得主、《艾諾拉》的導演Sean Baker互動交流。

小8激動表示：「從20年前的《外賣》到《艾諾拉》，他的作品我全看過！這次他竟親口說喜歡我在片中的幾個表演片段，真的超感動。我還問他：『你是看了一百遍嗎？』」

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小8與《艾諾拉》金獎導演 Sean Baker坎城相見歡。（晨邦國際提供）

這趟坎城之旅，對她而言每日都是新鮮體驗。例如紅毯拍照流程竟包括「180度轉身、階梯回眸一笑」等指定動作；電影首映結束時，全場觀眾起立鼓掌長達八分鐘，讓她嘴笑到發酸、眼眶泛淚：「當下真的覺得太幸運，能站在舞台上共享這份榮耀。」

小8初走坎城紅毯超興奮。（晨邦國際提供）

至於是否有浪漫邂逅？她害羞笑說：「每次一擦口紅，就會被吹口哨！法國男生真的超大方，還會努力想和我對到眼，超害羞的啦。」

出道以來，小8多半以主持與綜藝為人熟知，從《全民大悶鍋》到《空姐忙什麼》，其實她早已默默耕耘戲劇多年。她坦言：「我很感謝過去20年的自己，當時聽到雜音時，我選擇摀住耳朵繼續演。無論形式，只要能演戲，我就很滿足。」她曾為此遠赴紐約電影學院進修，也曾在好萊塢試鏡，直言未來最想挑戰反派角色：「像洛基那種，又帥又壞，讓人捨不得恨。」

近年她也投身劇本創作，首次投稿就入選韓國富川影展創投單元。她回憶：「原本只是想學編劇，讓我更能理解角色與劇本節奏，沒想到第一次投稿就入選。看到自己的名字上榜，感覺超不真實，就像站在坎城一樣，像在作夢。」

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