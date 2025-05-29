晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉品言驚爆驚人感情史！只剩「4、5個星座沒交往過」

《唐綺陽談星私廚》，左起）主持人索艾克、主持人唐綺陽、劉品言。（緯來綜合台提供）《唐綺陽談星私廚》，左起）主持人索艾克、主持人唐綺陽、劉品言。（緯來綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來綜合台與 Yahoo 攜手打造全新星座美食綜藝《唐綺陽談星私廚》，由唐綺陽坐鎮星座解析，索艾克掌廚料理，邀請藝人邊吃美食邊聊人生。本週邀來劉品言擔任嘉賓，分享演藝點滴與星座緣分。

14歲以少女團體出道的劉品言，演藝之路順遂，24歲即拿下金鐘獎最佳女配角。近期接下實境節目《誰來演戲》主持棒，熱愛開車的她親自駕車載嘉賓吃遍美食、聊人生。談到幕後趣事，她笑說：「剪接團隊滿辛苦的，因為常常要修掉我對馬路三寶的禮貌問候。我會搖下車窗說：『方向燈就是要拿來打的，不然呢？』」她也坦言，起初對主持沒信心，覺得無法在攝影棚和演員深入對談，製作單位乾脆讓她「邊開邊聊」，增添節目互動趣味。

劉品言上緯來《唐綺陽談星私廚》，索艾克親手製作牛肉麵。（緯來綜合台提供）劉品言上緯來《唐綺陽談星私廚》，索艾克親手製作牛肉麵。（緯來綜合台提供）

談到近況，劉品言自曝是唐綺陽老師的忠實粉絲，趁錄影請教人生方向：「從去年開始就過得比較鬆弛，沒那麼有得失心，和以前那個會列年度目標的我很不一樣，連經紀人都覺得我太鬆了。」唐綺陽笑說：「再鬆也只有100天了！」並預言她即將迎來事業高峰：「如果有作品推出，未來一年很有機會得獎！」還打趣道：「要是《華燈初上》今年播出，妳就拿獎了！」

劉品言也好奇，「鬆弛感」是否代表桃花將至？被問理想對象，她笑說：「我應該只有四、五個星座沒交往過，而且都落在下半年星座，不知道換個新嘗試會不會比較好。」唐綺陽建議她「適合年紀大的」，她也認同，過去對象若比她更積極、成功機率會高很多。

自詡吃貨的她也分享私藏美食：「我媽年輕時就是吃貨，會帶我去條通蹲著吃魚湯！」她笑說，自己的美食名單有一半都是媽媽推薦。錄影當天，她與索艾克點了牛肉麵當私廚料理：「我以前失戀或吵架時都會先衝去吃牛肉麵，超療癒！」她相信，美食總能消化所有情緒。

《唐綺陽談星私廚》本集將於5月30日（週五）晚間8點在緯來綜合台26頻道播出，週日晚間9點於緯來綜合台官方 YouTube 跟播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中