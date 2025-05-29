劉品言驚爆驚人感情史！只剩「4、5個星座沒交往過」

《唐綺陽談星私廚》，左起）主持人索艾克、主持人唐綺陽、劉品言。（緯來綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來綜合台與 Yahoo 攜手打造全新星座美食綜藝《唐綺陽談星私廚》，由唐綺陽坐鎮星座解析，索艾克掌廚料理，邀請藝人邊吃美食邊聊人生。本週邀來劉品言擔任嘉賓，分享演藝點滴與星座緣分。

14歲以少女團體出道的劉品言，演藝之路順遂，24歲即拿下金鐘獎最佳女配角。近期接下實境節目《誰來演戲》主持棒，熱愛開車的她親自駕車載嘉賓吃遍美食、聊人生。談到幕後趣事，她笑說：「剪接團隊滿辛苦的，因為常常要修掉我對馬路三寶的禮貌問候。我會搖下車窗說：『方向燈就是要拿來打的，不然呢？』」她也坦言，起初對主持沒信心，覺得無法在攝影棚和演員深入對談，製作單位乾脆讓她「邊開邊聊」，增添節目互動趣味。

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劉品言上緯來《唐綺陽談星私廚》，索艾克親手製作牛肉麵。（緯來綜合台提供）

談到近況，劉品言自曝是唐綺陽老師的忠實粉絲，趁錄影請教人生方向：「從去年開始就過得比較鬆弛，沒那麼有得失心，和以前那個會列年度目標的我很不一樣，連經紀人都覺得我太鬆了。」唐綺陽笑說：「再鬆也只有100天了！」並預言她即將迎來事業高峰：「如果有作品推出，未來一年很有機會得獎！」還打趣道：「要是《華燈初上》今年播出，妳就拿獎了！」

劉品言也好奇，「鬆弛感」是否代表桃花將至？被問理想對象，她笑說：「我應該只有四、五個星座沒交往過，而且都落在下半年星座，不知道換個新嘗試會不會比較好。」唐綺陽建議她「適合年紀大的」，她也認同，過去對象若比她更積極、成功機率會高很多。

自詡吃貨的她也分享私藏美食：「我媽年輕時就是吃貨，會帶我去條通蹲著吃魚湯！」她笑說，自己的美食名單有一半都是媽媽推薦。錄影當天，她與索艾克點了牛肉麵當私廚料理：「我以前失戀或吵架時都會先衝去吃牛肉麵，超療癒！」她相信，美食總能消化所有情緒。

《唐綺陽談星私廚》本集將於5月30日（週五）晚間8點在緯來綜合台26頻道播出，週日晚間9點於緯來綜合台官方 YouTube 跟播。

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