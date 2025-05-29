網紅「安哥碎碎念」陳姓女友暴斃 解剖無明顯家暴致死證據

嘉義地檢署。（資料照）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕網紅「安哥碎碎念」（本名潘俊安）的陳姓女友，今年3月30日被發現倒臥客廳沙發暴斃。陳女弟弟出面指控，姐姐遭潘男長期家暴，懷疑死因不單純。嘉義地檢署4月相驗解剖，今解剖報告出爐，判斷死者因使用過量卡西酮類毒品，致中毒死亡，應是自己所為、無外力介入，雖陳女曾通報被家暴，但陳女是否家暴致死，未發現明顯證據，家屬質疑部分，待調查釐清。

檢警3月底獲報，傳喚潘某到案說明，檢方複訊後請回。潘某警詢時供稱，與47歲陳女在家飲酒至凌晨5點，上午10點許，發現女友倒臥客廳沙發、肢體僵硬，通報119派遣救護人員到場，將女友送醫急救，女友已無呼吸心跳、死亡多時，當天上午11點29分宣告不治。

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潘俊安位於嘉義市的公司看板，4月7日遭人潑漆，警方循線查獲涉嫌潑漆的羅姓男子，陳女暴斃一事因而浮上檯面，陳女的弟弟並透過網路指控潘男涉及長期對姐姐家暴、懷疑姐姐的死因不單純。

檢警解剖結果，考慮無他人強迫所造成外傷，因陳女沒有留遺書，死者沒有自殺意圖，認定死亡方式為意外。今下午將發交相驗屍體證明書給家屬。

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