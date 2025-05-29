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娛樂 最新消息

噴淚！五月天歌迷為過世弟弟點歌 痛揭12年前是重生日

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會28日來到第80場。在杭州五場演唱會中，有位歌迷因為弟弟而成為特教老師，帶著有弟弟相片的點歌牌點歌，她說：「相信今天弟弟也在天上看著這場演唱會，來看把姐姐照顧很好的五月天。」她點了一〈happy.BIRTH.day〉，她說：「12年前這一天不是弟弟的忌日，而是他的重生日」，場面溫馨感人。

「小魏」魏嘉瑩、「小V」郁采真、溫妮、琳誼 組成的「BOOM！怪物星人」再次集合，擔任杭州第二場的開場嘉賓，演唱〈墨玉〉、〈我不可一世的輕狂〉、〈集合人生〉、〈SHERO〉，帶嗨現場氣氛，四位團員也搖身一變成為搖滾 ICON，展現BOOM! 怪物星人的現場魅力。

蕭秉治感謝師兄五月天。（相信音樂提供）蕭秉治感謝師兄五月天。（相信音樂提供）

蕭秉治擔任《回到那一天》25 週年巡迴演唱會杭州第三場的開場嘉賓，深情獻唱蕭氏情歌〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉，他說：「謝謝師兄五月天，讓我能來到杭州唱歌給大家聽。」也特別選唱和師兄五月天瑪莎、麋先生聖皓、鼓鼓呂思緯一起演出MV的〈勝利人生〉。蕭秉治8月23日於高雄巨蛋舉辦《活著 Alive》演唱會，他希望有機會來杭州開唱，也希望大家能來「捧場」。

「BOOM！怪物星人」再次集合。（相信音樂提供）「BOOM！怪物星人」再次集合。（相信音樂提供）

26日才在杭州怪物星人音樂節火熱開唱，27日小魏、琳誼繼續輪番擔任《回到那一天》25 週年巡迴演唱會開場嘉賓，各自帶來〈管他的〉、〈純愛戰士〉、〈你不必無時無刻維持完美的笑容〉新曲。近日琳誼發行全新專輯《名偵探琳誼 My Ring World》、小魏也推出《你不必無時無刻維持完美的笑容》專輯，兩人分別和歌王級蕭煌奇、韋禮安合作新曲〈帶你去逛街〉、〈我不配快樂〉獲廣大迴響，另外琳誼6月29日也將在台北SUB LIVE舉辦《名偵探琳誼 My Ring World》新專輯演唱會。

糜先生嗨唱。（相信音樂提供）糜先生嗨唱。（相信音樂提供）

杭州最後一場演唱會由金曲樂團麋先生擔任開場嘉賓，他們演唱〈壞蛋〉、以及帶來新曲〈去飛翔〉，盼以歌聲鼓勵大家勇敢追夢，最後他們帶來之前和五月天阿信合作的新曲〈偶像〉，音樂一出全場歌迷立刻尖叫，忙著巡演的他們，將帶著自己的音樂到各城市與大家見面。

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