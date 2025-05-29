傅孟柏生女後迎「新身分」 推5款北影限定商品

〔記者鍾志均／台北報導〕2025第27屆台北電影節今（29）公開影展周邊商品暨影展專刊上線，由北影最佳男配角傅孟柏擔任商品手繪設計師，以膠卷正、負片轉換為方向，製5款限定商品。

傅孟柏以負片概念轉換月球意象，設計北影限定商品。（台北電影節提供）

沉醉創作過程的傅孟柏說：「負片概念繪畫時感覺很奇妙，觀看角度不一樣會有不同結果，就像電影可以是創作者和觀眾的提問，也可以是答案，它的可能性是無限的。」

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說起和北影的淵源，傅孟柏十幾年前成為演員，初次來到入圍酒會，便期盼著「有一天也能帶著自己參與的作品來北影」，到2023年以《本日公休》勇奪台北電影獎最佳男配角獎、2024年獲選非常演員並擔任典禮頒獎人。

第27屆台北電影節奔跑人主視覺周邊聯名商品。（台北電影節提供）

今年傅孟柏接下「看電影約嗎」設計師任務，被激起創作慾的他非常興奮，表示：「繪畫其實是我高中時期擅長的，這次讓我有機會以演員的身分，透過不同形式進行創作，我也在過程中更純粹的整理自己。」

此次他以女兒名子中的「月」字部首發想，描繪「九大行星」與「月球」的正片和負片版本，傳達視角不同而帶出的宏觀宇宙，也猶如演員揣摩角色情感時，他者與自我間的輪轉與嘗試。

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場，更多消息可上台北電影節官方網站、臉書、IG。

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