BTS、SEVENTEEN巨星演唱會要來了！全台15家影城看得到

〔記者鍾志均/台北報導〕K-POP迷注意了!「HYBE CINE FEST IN ASIA」將於7月10日至13日於威秀影城獨家上映,放映來自BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN 等HYBE藝人的作品,把握機會不要錯過。

英國特拉法加發行公司、HYBE和威秀影城攜手,於7月打造精彩絕倫的電影盛會,旨在慶祝具代表性的K-POP樂團的活力與才華,讓觀眾沉浸在韓樂狂熱中,重溫最喜愛藝人的精彩時刻。

「HYBE CINE FEST in ASIA」BTS。(威秀影城提供)

《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》

這場集結全球ARMY(BTS粉絲名)的線上盛會,規模是BTS以往線上演唱會的8倍,堪稱史無前例的線上盛典。BTS在四個巨型舞台上帶來《MAP OF THE SOUL : PERSONA》和《MAP OF THE SOUL : 7》專輯中的歌曲,帶來震撼的視覺和音樂體驗。

「HYBE CINE FEST in ASIA」SEVENTEEN。(威秀影城提供)

《SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] 》

SEVENTEEN在世界巡迴演唱會中大放異彩,橫跨21座城市,舉辦29場演唱會,包含令人難忘的首爾首秀。[BE THE SUN]象徵他們職業生涯的里程碑,彰顯了他們的成長和全球人氣。

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR [ACT : SWEET MIRAGE]》

2023年3月的演唱會將TOMORROW X TOGETHER帶到美國、日本和東南亞等世界各地的舞台。MOA 將透過獨特的電影院體驗,欣賞 TOMORROW X TOGETHER 征服全球舞台的活力、創造力和精彩表演。

《ENHYPEN WORLD TOUR [FATE]》

他們出道以來,以其強勁的音樂和完美的編舞俘獲了無數粉絲的心。[FATE]巡迴演唱會走遍全球體育館與大型場館,見證他們在K-pop音樂界的驚人成長與光芒。

「HYBE CINE FEST in ASIA」主視覺。(威秀影城提供)

「HYBE CINE FEST IN ASIA」將於台灣15家威秀影城舉行,據點遍佈北中南等城市;其中「台北京站威秀影城」將成為本次盛典的旗艦影城,現場將規劃許多特別活動(如周邊商品販售、拍照體驗等),讓粉絲盡享全方位的K-pop盛典,電影票將於6月4日晚上7點開始預售,詳情可上威秀官方社群。

