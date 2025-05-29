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娛樂 最新消息

BTS、SEVENTEEN巨星演唱會要來了！全台15家影城看得到

〔記者鍾志均／台北報導〕K-POP迷注意了！「HYBE CINE FEST IN ASIA」將於7月10日至13日於威秀影城獨家上映，放映來自BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN 等HYBE藝人的作品，把握機會不要錯過。

英國特拉法加發行公司、HYBE和威秀影城攜手，於7月打造精彩絕倫的電影盛會，旨在慶祝具代表性的K-POP樂團的活力與才華，讓觀眾沉浸在韓樂狂熱中，重溫最喜愛藝人的精彩時刻。

「HYBE CINE FEST in ASIA」BTS。（威秀影城提供）「HYBE CINE FEST in ASIA」BTS。（威秀影城提供）

《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》

這場集結全球ARMY（BTS粉絲名）的線上盛會，規模是BTS以往線上演唱會的8倍，堪稱史無前例的線上盛典。BTS在四個巨型舞台上帶來《MAP OF THE SOUL : PERSONA》和《MAP OF THE SOUL : 7》專輯中的歌曲，帶來震撼的視覺和音樂體驗。

「HYBE CINE FEST in ASIA」SEVENTEEN。（威秀影城提供）「HYBE CINE FEST in ASIA」SEVENTEEN。（威秀影城提供）

《SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] 》

SEVENTEEN在世界巡迴演唱會中大放異彩，橫跨21座城市，舉辦29場演唱會，包含令人難忘的首爾首秀。[BE THE SUN]象徵他們職業生涯的里程碑，彰顯了他們的成長和全球人氣。

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR [ACT : SWEET MIRAGE]》

2023年3月的演唱會將TOMORROW X TOGETHER帶到美國、日本和東南亞等世界各地的舞台。MOA 將透過獨特的電影院體驗，欣賞 TOMORROW X TOGETHER 征服全球舞台的活力、創造力和精彩表演。

《ENHYPEN WORLD TOUR [FATE]》

他們出道以來，以其強勁的音樂和完美的編舞俘獲了無數粉絲的心。[FATE]巡迴演唱會走遍全球體育館與大型場館，見證他們在K-pop音樂界的驚人成長與光芒。

「HYBE CINE FEST in ASIA」主視覺。（威秀影城提供）「HYBE CINE FEST in ASIA」主視覺。（威秀影城提供）

「HYBE CINE FEST IN ASIA」將於台灣15家威秀影城舉行，據點遍佈北中南等城市；其中「台北京站威秀影城」將成為本次盛典的旗艦影城，現場將規劃許多特別活動（如周邊商品販售、拍照體驗等），讓粉絲盡享全方位的K-pop盛典，電影票將於6月4日晚上7點開始預售，詳情可上威秀官方社群。

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