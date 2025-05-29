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家寧接140商案「Andy才個位數」 還爆他借錢沒還

家寧拍片回應風波。（翻攝自YouTube）家寧拍片回應風波。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅情侶眾量級Andy與家寧的分手風波延燒至今，雙方你來我往、互揭傷疤，近日Andy更指出家寧在其奶奶過世當天仍「急著要25萬出國」，讓他猶如工具人般被對待。對此，家寧今發影片火速反擊，公開對話紀錄，怒斥：「誰才是真正的愛錢？」

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家寧強調，自己雖然較常出國，但旅費皆為自費，「雖然我比較常出國，但我出國花的都是自己的錢，我從來沒有要求Andy出過任何一毛錢」，並駁斥在Andy奶奶過世當天提錢要求，「我對他奶奶的事，就常常表達關心。他奶奶離開後，我也立刻打電話關心安慰他」。

對於「開口要錢」的爭議，她也還原當時情況：「我之所以會和他講錢的事，並不是要向他借錢。Andy斷章取義，因為當時我和Andy領的都是公司的薪水，所以常常不夠用，我們也會互相討論彼此財務狀況，若彼此錢不夠，也會再嘗試向公司溝通，這些討論在我們之間是很平常的事情，當時的情況也是這樣。」

針對對話截圖「詢問餘額」的爭議，她也強調事出有因：「Andy貼出的對話紀錄，影射我要刷他的卡，問他餘額有多少，但實際上是我人在國外打不開App，我請他幫我看我的信用卡餘額還剩多少，完整的對話紀錄，我也都呈現給大家看。」

談到「誰才是工具人」，家寧語氣更加犀利，直指對方過去個人商業案屈指可數：「過去你個人商業案只有個位數，我個人商業合作有140個左右，以工作量和合作案來比，究竟誰是工具人？你敢對大家說清楚嗎？」

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她進一步表示，自己從不干涉眾量級的收益分配：「如果我真的是Andy眼中只會談錢的女生，我不可能多年來對眾量級的頻道毫不過問，甚至我怎麼可能還在Andy需要的時候借他錢，而他至今未歸還。」

針對頻道權屬問題，家寧也揭露更多細節：「Andy也承認我並沒有從公司拿到錢，而他後來在分手後說不會消費這段感情，說頻道歸我，後來卻又拍多部影片賺流量，甚至還擅自更改已經說要歸我的頻道資料，如今甚至用更多謊言來掩蓋事實，這樣看來究竟是誰才是真正愛錢呢？」

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