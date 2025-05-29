廖峻中風病倒！主要照顧者遭控誘騙 11點聲明自清

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻4月中因腦溢血3度中風，至今一個半月，他病倒後一連串家務糾紛猶如八點檔，除了離婚、爭產家醜之外，又傳出廖峻病倒之前遭「主要照顧者」楊小姐誘騙投資，他因此損失慘重，更因此跟前妻發生財務糾紛，爆料者還指出楊小姐的保時捷、珠寶、石門房產、金飾與生活開銷，加油費和點滴藥劑都由廖峻負擔。對此，楊小姐今發出11點聲明自清。

廖峻病倒後一連串家務糾紛浮上台面。（資料照，記者潘少棠攝）

一開始先傳出爆料，指出廖峻被誘騙投資，財務狀況惡化後，仍有人持續以演出會有鉅額收入為由，讓廖峻因疲勞再度倒下。但被控誘騙的楊小姐今在聲明中表示自己絕未以不當手段誘使廖峻進行投資，若有任何財務決定，也是廖峻本人充分知情與自由處置

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楊小姐表示自己對於被指控「廖峻基於信任 ，受這名照顧者牽線，投資1間公司，然而這間公司後來卻被質疑是資金盤，且有多名投資者受害」等內容，她感到困惑與遺憾，必須跳出澄清這不是事實，她反問：「如果有任何財務方面的決定，也是建立在廖大哥本人充分知情與自由處置之前提下進行的。且試問，若真有其事，為何當時廖大哥健康、思路清晰時，從未對本人提出任何質疑 ?為何多年來廖大哥寧願一再信任本人，也不願將提款卡、密碼交由其子女協助處理日常開支？為何這些年來，本人日日夜夜、風雨無阻地照顧廖大哥的生活起居，付出無數心力和淚水，如今卻要被反咬、污名化成圖謀不軌的壞人？」

楊小姐認為有心人才出來散布未經查證的謠言，抹黑長期默默照顧病人的人，「本人深信，真正關心廖大哥的人，不會選擇在廖大哥病榻之際，用仇恨與誣蔑製造更多混亂。本人願盡力讓事情止於此，也期待他人能知所進退，不要再讓一位年邁病患承受不必要的情緒與遺憾。 」。

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