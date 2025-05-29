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《角頭－鬥陣欸》「6大教父」鎮壓全場 網封：角頭版復仇者聯盟

《角頭－鬥陣欸》前導海報霸氣登場。（曼尼娛樂提供）《角頭－鬥陣欸》前導海報霸氣登場。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》將於今年暑假隆重登場，今（29）公布前導海報，集結資深戲骨高捷、蔡振南、太保、喜翔、龍天翔、崔浩然齊聚，化身六大幫派教父，王識賢飾演的「北館」仁哥熱血喊話：「台灣教父全部都在這裡了！」

最新電影花絮中，太保飾演的「北城」哈達在「大橋頭事件」被斷腳筋後，活著比死還痛苦，盤算出戰爭一口氣，雖然兩位交情好的「頂庄」勇桑蔡振南、「北館」貴董高捷站在同一陣線，兩人卻仍在觀望整個局勢，且走且看。

導演姜瑞智參與《角頭》系列走過十年，這回信心喊話：「《角頭－鬥陣欸》的世界觀比之前更大，可以說是集《角頭》之大成。」

《角頭－鬥陣欸》是《角頭》起源故事第二部電影，故事時間延續《角頭－大橋頭》後，牽動整個《角頭》的未來走向，當老一輩的人勾心鬥角、權謀互鬥，一些年輕人開始展露頭角。

黃鐙輝所飾演的「瑪莎」是南部幫海董的外甥，同時也是海董的二把手。（曼尼娛樂提供）黃鐙輝所飾演的「瑪莎」是南部幫海董的外甥，同時也是海董的二把手。（曼尼娛樂提供）

李銘忠（左）、潘俊佳（嘎嘎）在《角頭—鬥陣欸》演殺手。（曼尼娛樂提供）李銘忠（左）、潘俊佳（嘎嘎）在《角頭—鬥陣欸》演殺手。（曼尼娛樂提供）

今同步公開全新角色，包括黃鐙輝飾演的「瑪莎」為南部幫「海董」的二把手，頗具野心，同樣隸屬南部勢力的有吳念軒所飾演的「Billy」、「喜爺」首席御用殺手李銘忠飾演的「齊哥」以及副手潘俊佳（嘎嘎）飾演的「阿源」，都將在這次電影中有不少武打動作戲。《角頭－鬥陣欸》8月21日全台上映。

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