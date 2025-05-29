最終篇章！蘇打綠東京開唱 出道20年彩蛋曝光

蘇打綠的巡演將在高雄巨蛋畫下句點。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／東京報導〕金曲樂團蘇打綠今晚在日本武道館開唱，舉辦「二十年一刻」巡演，他們正式踏遍韋瓦第復刻計畫所駐足的所有城市，今年完成新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦、柏林，不知不覺將走滿20站，8月將在高雄巨蛋迎來最終篇章。

為了「二十年一刻」巡演最珍貴的片刻封存為永恆，蘇打綠驚喜宣布雙重實體收藏，將發行《二十年一刻 Live BD》與《二十站一刻 Live 2CD》。

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其中Live BD完整收錄2025年2月在台北小巨蛋家鄉場的現場全記錄，不僅是本次巡演最後一次四面台演出，更是舞台呈現與情感意義交會的巔峰時刻。

蘇打綠今晚在日本武道館開唱，舉辦「二十年一刻」巡演。（緒風提供）

台北小巨蛋這座承載蘇打綠無數記錄與回憶的場館，結合絕佳音場與聲光條件，讓「魔方四季舞台」得以實現極致綻放，也讓這場演出成為他們二十歲這個重要時刻的永恆見證，藍光紀錄將重現四面台 360 度沈浸式體驗，封藏最完整的現場感動。

令人驚喜的是，蘇打綠《二十站一刻 Live 2CD》將收錄巡演20站中各站限定的一刻新歌，應觀眾千呼萬喚首度集結，一首不漏全收錄，彷彿能隨著蘇打綠一同巡演各站停靠，感受他們在不同城市玩團的原始樣貌。

這份雙重紀錄特別選在今天「二十歲的最後一天」啟動預購，，而預購收藏的這組雙實體紀錄，將隨附一本記載團員旅途心聲的《二十年一刻 蘇打誌 Special Issue》同行，為這趟走過四季、踏遍20個城市的旅程留下紀念。

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